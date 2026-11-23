Ðổi mới phương thức điều hành, nêu cao tinh thần phục vụ

Bước vào chặng đường phát triển mới, Ðảng bộ xã Phú Tân xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo, phát triển và hành động", lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Trên tinh thần đó, sau sắp xếp, hợp nhất và kiện toàn bộ máy chính quyền, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, gắn chặt với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời (thứ ba từ trái sang) cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và hạ tầng giao thông tại xã Phú Tân, chiều 23/9. (Ảnh Trung tâm Công ích xã Phú Tân cung cấp).

Dấu ấn thể hiện rõ sự quyết liệt ấy là kết quả đợt cao điểm 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Ðến ngày 21/9, Phú Tân hoàn thành toàn bộ 92 nhiệm vụ, tạo chuyển biến căn bản từ xã đến ấp.

Cùng với đó, triển khai thực chất các mô hình gần dân như đưa dịch vụ công về nhà văn hoá ấp vào ngày thứ Bảy, phục vụ giải quyết thủ tục tại chỗ cho người yếu thế; hay thí điểm Tuyến đường "Công dân số" tại ấp Cái Ðôi với 109 hộ tham gia, phần lớn là hộ kinh doanh và tiểu thương.

Từ đầu năm đến ngày 14/11, UBND xã tiếp nhận và xử lý 4.339 hồ sơ, hầu hết nộp trực tuyến.

"Về đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, không chỉ chỉ đạo mà còn phải trực tiếp đồng hành cùng cơ sở, tham gia xử lý những việc khó, việc tồn đọng tại địa phương", ông Lâm Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã, nhấn mạnh.

Bám sát thực tiễn cơ sở, lãnh đạo xã liên tục cụ thể hoá tinh thần phục vụ vào từng phần việc. Ông Phạm Triều Thẳng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức 4 lượt xuống địa bàn, phục vụ giải quyết thủ tục cho người dân tại 7 ấp, chủ yếu lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, bảo trợ xã hội".

Ở địa bàn dân cư, ông Lê Minh Thuận, Bí thư Chi bộ ấp Cái Ðôi, chia sẻ, chi bộ chỉ đạo đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng gương mẫu đi đầu rồi mới tuyên truyền, vận động người dân trên tuyến, qua đó tạo sức lan toả thực chất trong cộng đồng.

Người dân đồng thuận, chung tay vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn. Tại trung tâm xã, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 98%.

Nhiều điểm nhấn tăng trưởng

Là địa bàn ven biển Tây, xã Phú Tân phát huy thế mạnh nuôi và khai thác thuỷ sản. Tổng diện tích 8.260 ha với 4.156 hộ nuôi, trong đó 7.414 ha mô hình quảng canh cải tiến kết hợp, 350 ha tôm thâm canh và 496 ha chuyên tôm. Sản lượng đến giữa tháng 11 gần 30 ngàn tấn, đạt 96% kế hoạch năm.

Trên biển, 68 tàu cá hoạt động, sản lượng khai thác đạt 5.930 tấn. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được đẩy mạnh, có 2.364 hộ ký cam kết thực hiện.

Ðáng chú ý, kinh tế thuỷ sản của Phú Tân không chỉ mở rộng quy mô mà còn chuyển hướng sang ứng dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết sản xuất. Các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ vi sinh nuôi cua kết hợp tôm sú quảng canh cải tiến tại ấp Thanh Ðạm, liên kết tiêu thụ cá kèo tại ấp Mỹ Bình hay nuôi sò huyết thương phẩm trong vuông tôm quảng canh cải tiến giúp nâng cao giá trị trên cùng diện tích.

Toàn xã hiện có 36 doanh nghiệp đang hoạt động, 3 hợp tác xã, 27 tổ hợp tác, với 3 sản phẩm OCOP 3 sao (ba khía muối, rượu nếp sữa, cá đù một nắng).

Ðiểm nhấn nữa của Phú Tân là tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông và chống sạt lở, khi trong năm nay, địa phương đầu tư xây dựng hơn 18 km đường bê tông, đạt 165% kế hoạch; hơn 10 km kè chống sạt lở lộ nông thôn, vượt kế hoạch.

Xã Phú Tân hiện đạt 3 tiêu chí nông thôn mới, gồm: quy hoạch; văn hoá, giáo dục; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công.

Bước vào tháng cuối của năm 2026, tinh thần tiên phong, đổi mới và hành động ấy chính là động lực để Phú Tân hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2026, vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo.

Nhấn mạnh quan điểm đồng hành cùng cơ sở và doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Chờ, Chủ tịch UBND xã, đề nghị nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, duy trì đối thoại và lắng nghe để kịp thời giải quyết những ý kiến chính đáng của người dân, doanh nghiệp; đối với các ý kiến vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.