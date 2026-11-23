Nhiều diện tích bậc thang nhỏ nên người dân vẫn sử dụng phương pháp gặt tay

Nâng chất lượng hạt lúa

Những ngày này, trên các cánh đồng ở xã Đam Rông 4, người dân đang bước vào mùa thu hoạch. Những thửa ruộng ven triền đồi, men theo sông suối bắt đầu trĩu hạt sau nhiều tháng chăm sóc. Tại cánh đồng Đa Kao, anh Rơ Chê Ha Sắc đã có 3 năm chuyển sang trồng giống lúa Đài Thơm. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả khá rõ. Nếu trước đây, mỗi sào chỉ thu được khoảng 2 - 3 tạ thì nay năng suất đạt trên 5 tạ lúa khô. Cây lúa cứng cáp, thuận tiện hơn khi thu hoạch, chất lượng gạo cũng được cải thiện.

Hiện tại, gạo Đài Thơm sau khi xay xát, đóng gói có giá khoảng 18.000 - 19.000 đồng/kg, cao hơn mức 12.000 - 13.000 đồng/kg của gạo giống cũ. Mỗi vụ, anh Ha Sắc đầu tư khoảng 12 - 15 kg lúa giống, chi phí khoảng 1,5 triệu đồng. Dù tốn thêm chi phí đầu vào, anh nhận thấy giống mới giúp gia đình cải thiện năng suất và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi giống và phương thức canh tác chưa đồng đều giữa các hộ. Tại thôn Đạ Tông, bà Bon Niêng Ka Chiêng có gần 5 sào ruộng, vẫn sử dụng giống lúa cũ và tự để dành giống cho vụ sau. Theo bà Ka Chiêng, nguồn nước tưới và phân bón chưa bảo đảm nên năng suất còn hạn chế. Sự khác biệt trong điều kiện canh tác cho thấy, người trồng lúa vẫn cần được hỗ trợ nhiều hơn về giống, kỹ thuật và nguồn lực sản xuất.

Qua nhiều năm phát triển, sản xuất lúa nước ở Đam Rông 4 từng bước được tổ chức bài bản hơn. Người dân dần chuyển sang xuống giống đồng trà, đồng vụ, áp dụng kỹ thuật chăm sóc để thuận lợi trong điều tiết nước tưới, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Hiện xã Đam Rông 4 có khoảng 500 ha lúa nước, trong đó 400 ha sản xuất 2 vụ, với khoảng 170 hộ tham gia canh tác. Sản lượng gạo thương phẩm đưa ra thị trường bình quân đạt khoảng 1.000 - 1.500 tấn.

Nhiều diện tích bậc thang nhỏ nên người dân vẫn sử dụng phương pháp gặt tay

Tạo nền tảng cho chuỗi liên kết

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước tạo sự đồng đều về kỹ thuật canh tác giữa các hộ, cuối tháng 10/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đam Rông 4 tổ chức lớp Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa nước cho người dân thôn Đa Nhinh và thôn Đạ Tông.

Tại lớp tập huấn, người dân được hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc lúa, quản lý nguồn nước, bón phân hợp lý, nhận biết và phòng trừ sâu bệnh thường gặp. Việc tập huấn giúp người dân nâng cao kiến thức, từng bước áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp. Đây cũng là điều kiện cần thiết để địa phương hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu có chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu khi tham gia chuỗi liên kết.

Nhiều diện tích lúa tập trung đang được địa phương hỗ trợ tham gia chuỗi liên kết

Theo ông Nguyễn Văn Sáng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đam Rông 4, địa phương đang hỗ trợ người dân từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất gạo. Mục tiêu là đưa hoạt động canh tác truyền thống vào quy trình sản xuất có tổ chức hơn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Thời gian qua, người dân từng bước chuyển sang sử dụng giống Đài Thơm, được đánh giá có chất lượng gạo tốt, là cơ sở để xã hướng đến xây dựng thương hiệu gạo Đam Rông 4. Việc hình thành chuỗi liên kết được kỳ vọng tạo sự gắn kết giữa các khâu sản xuất, nâng cao tính đồng bộ trong canh tác và mở ra hướng tiêu thụ thuận lợi hơn cho người dân.

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về nguồn nước, giống, vật tư nông nghiệp. Đồng thời gắn xây dựng thương hiệu với tổ chức sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ. Khi người dân được hỗ trợ kỹ thuật, có điều kiện cải thiện năng suất và tham gia liên kết tiêu thụ, hạt gạo Đam Rông 4 sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của các gia đình.