Trong 10 tháng năm 2026, xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ghi nhận 9 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai với tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng, nổi bật là quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort quy mô 517 ha do Tập đoàn FLC đầu tư.

Chỉ hơn một tháng sau lễ khởi công ngày 4/4/2026, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort đã đón chuyến thị sát trực tiếp của lãnh đạo tỉnh. Cụ thể, ngày 11/5/2026, ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án tại xã Đak Đoa.

Khu vực triển khai dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort

Tiếp đón và làm việc cùng đoàn có ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; ông Martin Moore, Chủ tịch Công ty Quản lý thi công sân golf Flagstick – đơn vị phụ trách triển khai sân golf Đak Đoa, cùng đại diện các nhà thầu, đơn vị thi công và quản lý dự án.

Làm việc trực tiếp với các nhà thầu và đơn vị thi công tại công trường, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết yêu cầu triển khai dự án theo tinh thần quyết liệt và đồng bộ, trong đó sân golf 36 hố phải được ưu tiên để kịp đón những golfer đầu tiên ngay từ cuối năm nay. Theo Chủ tịch FLC, đây không chỉ là dự án trọng điểm của doanh nghiệp mà còn là công trình được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch nghỉ dưỡng Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Ông Trịnh Văn Quyết thị sát tiến độ triển khai quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku

FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort là quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên. Dự án có diện tích 517 ha với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ TP. Pleiku, kết nối thuận lợi với sân bay Pleiku cùng trung tâm hành chính – thương mại của tỉnh.

Không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, FLC Pleiku được định hướng trở thành hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng – giải trí – golf đồng bộ giữa đại ngàn Tây Nguyên. Quần thể được phát triển với đa dạng loại hình sản phẩm như khu đô thị, biệt thự, liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại và trường học liên cấp.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công và quản lý dự án.

Trong đó, sân golf 36 hố được xem là "trái tim" của toàn dự án. Sân golf có diện tích hơn 171 ha, được thiết kế dựa trên địa hình cao nguyên tự nhiên theo định hướng bảo tồn tối đa hệ sinh thái cảnh quan, đặc biệt là rừng thông bonsai đặc trưng của Đak Đoa. Theo cập nhật mới nhất, dự án đã hoàn thành thô 14 hố, tiến hành trồng cỏ thử nghiệm và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2029.