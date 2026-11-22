Hội nghị do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Thuỷ sản Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Tham dự hội nghị có nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau Huỳnh Hữu Trí; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, cùng các chuyên gia, đại diện các hiệp hội, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh yêu cầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ bền vững cho ngành tôm Cà Mau.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khẳng định, Cà Mau là vùng sản xuất tôm trọng điểm, quy mô lớn nhất cả nước với đa dạng hình thức nuôi, từ mô hình sinh thái bền vững như tôm - rừng, tôm - lúa đến nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Không chỉ là ngành kinh tế chủ lực, con tôm còn là sinh kế của hàng ngàn hộ dân địa phương.

Tuy nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết giữa người nuôi, HTX và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Diện tích vùng nguyên liệu đạt chuẩn, có truy xuất nguồn gốc còn hạn chế; chi phí sản xuất cao, sức cạnh tranh chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, trách nhiệm môi trường và tính ổn định của chuỗi cung ứng.

"Vấn đề hiện nay không chỉ là sản xuất được bao nhiêu tôm, mà quan trọng hơn là sản xuất theo tiêu chuẩn nào, chi phí bao nhiêu, bán cho ai và mang lại giá trị ra sao. Do đó, các chủ thể bắt buộc phải bắt tay nhau để tạo thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ ổn định, hiệu quả và bền vững", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành tôm.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành tôm, gồm: chuẩn hoá vùng nguyên liệu gắn với phát triển kinh tế hợp tác; tối ưu hoá chuỗi cung ứng đầu vào, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hoá thị trường và kênh tiêu thụ.

Đông đảo chuyên gia, đại diện các hiệp hội, HTX và doanh nghiệp tham dự hội nghị để tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững ngành tôm.

Điểm nhấn của hội nghị là phiên giao thương trực tiếp với 7 bàn kết nối được tổ chức 2 nhóm nhằm giải quyết đúng nhu cầu của từng mắt xích trong chuỗi giá trị: Kết nối các doanh nghiệp cung ứng tôm giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, vật tư, thiết bị và công nghệ với HTX, cơ sở nuôi; kết nối doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu với nhà nhập khẩu, đơn vị thu mua và các hệ thống phân phối.

Các doanh nghiệp tham gia phiên giao thương, kết nối trực tiếp.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, hội nghị đã ghi nhận hơn 60 lượt doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Qua kết nối, có 14 doanh nghiệp đạt được cam kết hợp tác bước đầu, trong đó 8 doanh nghiệp đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ.

Đại diện các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại hội nghị.

Để các kết nối sớm đi vào thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kênh thông tin minh bạch về doanh nghiệp, nhu cầu liên kết, sản phẩm cung ứng; rà soát diện tích nuôi tôm, tình hình tổ chức HTX và nhu cầu tìm kiếm đối tác tại các vùng nuôi. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp cung ứng đầu vào với người nuôi, HTX và doanh nghiệp chế biến với các vùng nguyên liệu.

Sở Công Thương đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, mở rộng hợp tác với các hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế; đồng thời chủ trì, phối hợp Ban Thư ký tổng hợp kết quả hội nghị, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, thời hạn thực hiện 1 tuần sau hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Hội Thuỷ sản Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp sau lễ ký kết.

Khép lại hội nghị, nhấn mạnh hợp tác và liên kết chính là nền tảng để nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững ngành tôm, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, HTX và người nuôi tôm đề cao chữ tín, tuân thủ các thoả thuận, hợp đồng đã ký kết, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, duy trì liên kết lâu dài.

Chính quyền tỉnh Cà Mau cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ các đối tác, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh./.