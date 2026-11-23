Hệ thống nhà máy công nghiệp từng bước được hình thành, góp phần nâng cao năng lực chế biến và sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao

Giữ nhịp sản xuất, tạo đà phát triển

Năm 2026, hoạt động công nghiệp, thương mại và năng lượng diễn ra trong điều kiện thị trường thế giới có nhiều biến động. Cạnh tranh thương mại, chi phí nguyên liệu, vận tải cùng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và môi trường đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, ngành công thương tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ sản xuất, lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường. Năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,59 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng, phản ánh nỗ lực thích ứng và tìm kiếm thị trường của doanh nghiệp trước những biến động thương mại quốc tế.

Sản xuất sầu riêng theo hướng hữu cơ đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến và xuất khẩu

Trong lĩnh vực công nghiệp, hệ thống cụm công nghiệp từng bước được hình thành, thu hút các dự án đầu tư vào chế biến nông sản, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí. Đây là nền tảng để tổ chức lại sản xuất, khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ và tăng khả năng liên kết giữa các ngành nghề. Trên cơ sở phát triển công nghiệp đến năm 2030, tỉnh định hướng thu hút đầu tư có trọng tâm, ưu tiên nâng cao năng lực chế biến, chế tạo và giá trị sản phẩm.

Cùng với công nghiệp, năng lượng tiếp tục là một trong những lĩnh vực tạo nền tảng cho phát triển kinh tế. Hệ thống các nhà máy điện cùng mạng lưới truyền tải, phân phối đang vận hành góp phần bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất và đời sống. Tỉnh đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo, thúc đẩy tiến độ các dự án nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng trên địa bàn.

Lâm Đồng tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo

Tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Theo ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công thương, năm 2027, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu cao hơn đối với từng ngành, lĩnh vực. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án và khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp, năng lượng, thương mại.

Trong lĩnh vực công nghiệp, việc triển khai Nghị quyết số 14-NQ/TU được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án công nghiệp trọng điểm; thu hút đầu tư vào chế biến, chế tạo; tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, gia tăng giá trị sản phẩm. Những lĩnh vực có lợi thế như chế biến nông - lâm - thủy sản, chế biến sâu khoáng sản, sản xuất alumin và điện phân nhôm được ưu tiên phát triển.

Trong lĩnh vực công nghiệp, ngành công thương tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý và hỗ trợ phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Công tác quản lý khai thác, chế biến khoáng sản được tăng cường, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn mỏ và bảo vệ môi trường, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển công nghiệp bền vững.

Với lĩnh vực năng lượng, trọng tâm là triển khai các quy hoạch điện, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng theo Nghị quyết số 70-NQ/TW. Việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo, được đặt ra cùng với đôn đốc tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong đó, các dự án nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và khả năng tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, dự án. Qua đó, tạo điều kiện mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2027.