Hà Nội và Hải Phòng nhận cúp Vàng dẫn đầu Chỉ số PAI năm 2026. (Ảnh: VŨ ANH)

Theo đó, Hà Nội và Hải Phòng dẫn đầu Chỉ số PAI năm 2026, được trao cúp hạng Vàng. Đứng thứ hai, nhận cúp hạng Bạc là Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình. Đứng thứ ba, nhận cúp hạng Đồng là thành phố Cần Thơ, thành phố Huế, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên.

Bộ chỉ số PAI (viết tắt của Production Attraction Index - bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim) được VFDA khởi xướng từ năm 2023 nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của các địa phương trong việc thu hút và hỗ trợ hoạt động sản xuất phim.

Từ 10 địa phương tham gia PAI tại Phú Yên năm 2023, con số này tăng lên 37 địa phương vào năm 2024.

Đến năm 2026, PAI tiếp tục được phát triển thành nền tảng paivietnam.vn, với dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố, hơn 1.000 bối cảnh quay, hỗ trợ tra cứu thông tin bối cảnh, điều kiện khai thác, thủ tục, chính sách hỗ trợ và đầu mối liên hệ bằng 6 ngôn ngữ.

Các địa phương nhận cúp Bạc và Đồng chỉ số PAI. (Ảnh: VŨ ANH)

Các địa phương tham gia Bộ chỉ số PAI tự đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực địa, thủ tục pháp lý và hạ tầng sản xuất.

Tại buổi lễ, ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh. (Ảnh: VŨ ANH)

Theo đó, thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối chủ trì cấp phép, điều phối, cung cấp thông tin và hỗ trợ đoàn làm phim với 5 cam kết cụ thể tương ứng với 5 trụ cột của bộ chỉ số PAI:

• Cam kết 1 - Hỗ trợ tài chính: Nghiên cứu áp dụng miễn 100% phí tham quan và hỗ trợ ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thành phố quản lý; hỗ trợ giảm 20% đến 30% chi phí lưu trú và vận tải thông qua cơ chế hợp tác giữa thành phố với các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn.

• Cam kết 2 - Hỗ trợ thông tin: Xây dựng 'Ngân hàng bối cảnh Hải Phòng' trên nền tảng số hóa PAI; chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu bối cảnh quay phim vào hệ thống Hải Phòng Smart.

• Cam kết 3 - Hỗ trợ thực địa: Bố trí cán bộ chuyên trách làm việc tại thực địa cùng đoàn làm phim khi có yêu cầu.

• Cam kết 4 - Thủ tục pháp lý: Cắt giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh; tiếp nhận và ban hành văn bản phối hợp trong 3 ngày làm việc; cơ quan hải quan bố trí đầu mối rút ngắn thời gian thông quan thiết bị; nghiên cứu áp dụng sổ ATA Carnet cho thiết bị tạm nhập tái xuất của đoàn phim quốc tế.

• Cam kết 5 - Hạ tầng và nguồn nhân lực sản xuất: Phối hợp các trường đại học trên địa bàn tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhân lực phụ trợ hiện trường.

Thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu kế hoạch triển khai cụ thể: rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn và đo kết quả bằng chính số đoàn phim đến khảo sát và số dự án thực hiện tại Hải Phòng.