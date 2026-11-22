Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau vừa có công văn triển khai Cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh và khẳng định giá trị đặc sản địa phương; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Tôm Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.

Biểu tượng con tôm tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Đối tượng tham gia gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi, thương lái và cá nhân sở hữu tôm sú trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức khuyến khích mỗi xã, phường đề cử ít nhất một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký dự thi.

Thời gian tiếp nhận cá thể tôm sú dự thi từ ngày 21/11 đến 10 giờ ngày 25/11/2026 tại số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ, với khoảng 418.000 ha

Hoạt động cân, đo chính thức được tổ chức lúc 9 giờ ngày 25/11 tại Khu trưng bày thương mại ngành tôm, Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ, với khoảng 418.000 ha. Trong đó, tôm sú từ lâu đã trở thành một trong những đối tượng nuôi chủ lực, gắn với thương hiệu và hình ảnh thủy sản đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.