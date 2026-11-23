Bài 1: Lấy người dân làm trung tâm, chuyển đổi số làm động lực

Chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước, tỉnh Cà Mau xác định cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ số là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ðối với lĩnh vực hộ tịch, yêu cầu đặt ra ngày càng rõ nét: thủ tục phải thuận tiện hơn, dữ liệu phải chính xác hơn, việc giải quyết hồ sơ phải minh bạch, đúng quy định và hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Ðáp ứng yêu cầu thực tiễn

Một trong những nền tảng quan trọng của cải cách thủ tục hành chính hiện nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hoá hồ sơ và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu đã được kết nối. Ðối với lĩnh vực hộ tịch, việc số hoá, chuẩn hoá dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi thông tin hộ tịch liên quan trực tiếp đến nhân thân, quan hệ gia đình và quá trình thực hiện nhiều thủ tục hành chính khác của công dân.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tư pháp làm việc với UBND xã Đông Hải về công tác số hoá hồ sơ hộ tịch.

Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và có khả năng khai thác theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục có điều kiện giảm việc yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có, hạn chế khâu đối chiếu thủ công và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử cũng góp phần từng bước đổi mới phương thức tiếp nhận, xác minh thông tin, hướng đến nền hành chính vận hành dựa trên dữ liệu thay vì phụ thuộc chủ yếu vào giấy tờ.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp, chính quyền cấp xã và các đơn vị có liên quan trong rà soát, cập nhật, đối soát dữ liệu; xử lý những trường hợp thông tin chưa thống nhất; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đúng quy định.

Hiệu quả thực tiễn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải quyết 51.993 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trong đó, đăng ký khai sinh 16.738 (chiếm 3,19%); đăng ký kết hôn 9.541 (chiếm 18,35%); đăng ký khai tử 9.474 (chiếm 18,22%); đăng ký nhận cha, mẹ con 329 (chiếm 0,63%); xác nhận tình trạng hôn nhân 11.557 (chiếm 22,23%); thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 4.227 (chiếm 8,13%).

Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm 2025 về thực hiện Nghị quyết số 57 của Trung ương, chương trình cải cách hành chính và Ðề án 06, tỉnh cho biết, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 88,66%, vượt mức kế hoạch 80%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 98,93%, vượt mức kế hoạch 85%. Cùng với những kết quả này, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận khó khăn về hạ tầng, trang thiết bị và tiến độ số hoá dữ liệu ở một số lĩnh vực vẫn cần tiếp tục được khắc phục.

Ở lĩnh vực hộ tịch, để xác định chính xác hiệu quả cải cách hộ tịch, ngành chức năng hướng dẫn xã, phường tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu trực tiếp như: số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kết quả số hoá dữ liệu hộ tịch và mức độ hài lòng của người dân.

Trong đánh giá chất lượng, phải thể hiện bằng trải nghiệm thực tế của người dân: thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, thành phần hồ sơ được công khai, việc tiếp nhận và xử lý được theo dõi minh bạch, những vướng mắc được giải thích kịp thời và kết quả được trả đúng quy định.

Tiếp tục đổi mới từ quy trình đến chất lượng phục vụ

Ðể nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, Cà Mau tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thường xuyên rà soát, cập nhật và công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; chuẩn hoá quy trình nội bộ, xác định rõ trách nhiệm từng khâu, bảo đảm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thời hạn pháp luật quy định. Những thủ tục có thể thực hiện trực tuyến cần được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, giúp người dân thuận tiện tiếp cận và sử dụng.

Ở cơ sở (cấp xã, phường), cần đẩy nhanh việc rà soát, số hoá, chuẩn hoá dữ liệu hộ tịch; tăng cường kiểm tra, đối soát và xử lý những thông tin chưa thống nhất theo đúng thẩm quyền, trình tự pháp luật.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn về công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp.

Ðồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, nhất là tại cấp xã. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, quan tâm đến người cao tuổi, người ở khu vực còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ và những trường hợp cần được hỗ trợ trực tiếp. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng giải quyết hồ sơ; kịp thời phát hiện những bất cập trong quy trình, hạ tầng kỹ thuật và phối hợp liên thông để có giải pháp khắc phục. Việc đánh giá kết quả cần dựa trên số liệu thực tế, chất lượng xử lý hồ sơ và phản hồi của người dân, tránh chạy theo tỷ lệ trực tuyến mà xem nhẹ tính chính xác, an toàn và hiệu quả thực chất.

Kim Phượng - Lý Lệ