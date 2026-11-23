Riêng trong tháng 10-2026, Viettel Construction ghi nhận doanh thu hơn 1.416 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 74 tỷ đồng, tăng 17%. Đáng chú ý, doanh thu ngoài Tập đoàn đạt 607 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động mở rộng khách hàng bên ngoài hệ sinh thái Viettel tiếp tục được đẩy mạnh.

Xét theo các lĩnh vực kinh doanh, cả 4 mảng chủ lực của tổng công ty đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong 10 tháng năm 2026. Trong đó, mảng giải pháp và dịch vụ kỹ thuật tăng trưởng mạnh nhất với 51%, đạt 2.451,8 tỷ đồng. Mảng xây lắp đạt gần 5.128 tỷ đồng, tăng 35%; mảng hạ tầng cho thuê đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 13%. Mảng vận hành khai thác tiếp tục đóng góp doanh thu lớn nhất với 5.309,5 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhân viên Viettel lắp đặt trạm phát sóng 5G. Ảnh: HƯNG HÀ

Đáng chú ý, ở mảng hạ tầng cho thuê, đến hết tháng 10, Tổng công ty sở hữu 12.080 trạm BTS và 2,45 triệu mét vuông hệ thống DAS cùng 2.716km truyền dẫn, 17,447MWp năng lượng điện mặt trời. Trong số này, 653 trạm BTS có từ hai nhà mạng trở lên cùng thuê vị trí.

Với hoạt động trong nước, các chỉ tiêu vận hành mạng lưới tiếp tục được duy trì, trong đó cả 7/7 KPI được ghi nhận ở mức tương đương hoặc cải thiện so với tháng trước. Tại thị trường nước ngoài, tổng công ty vận hành mạng lưới cho các nhà mạng Mytel tại Myanmar, Metfone tại Campuchia và một số TowerCo khác; đồng thời xử lý các sự cố truyền dẫn theo yêu cầu.

Ở mảng xây lắp, giá trị nguồn việc lũy kế 10 tháng đạt 4.874 tỷ đồng. Viettel Construction cũng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Trong đó, dự án Vân Cơ tại Phú Thọ có quy mô 0,44ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 394 tỷ đồng và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để triển khai.

Đối với lĩnh vực năng lượng mặt trời, trong tháng 10, doanh nghiệp đã ký các hợp đồng với tổng giá trị 164 tỷ đồng, nâng giá trị lũy kế 10 tháng lên 1.857 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống điện mặt trời của doanh nghiệp đã phủ tới 1.493/3.321 xã, phường, tương ứng khoảng 45%...

Viettel Construction tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu khi được vinh danh ở 3 hạng mục: Doanh nghiệp xây dựng dẫn dắt ngành, Đổi mới sáng tạo hiệu quả và Phát triển bền vững tại Vietnam Construction Awards 2026. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng ghi dấu ấn khi xếp thứ 9 trong Top 100 doanh nghiệp được yêu thích-Khối doanh nghiệp lớn tại Enterprise of Choice 2026.