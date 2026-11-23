Liên minh HTX Việt Nam đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2026-2031 lựa chọn tối thiểu 200 HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả để củng cố, hoàn thiện và nhân rộng. Mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu chọn tối thiểu 6 mô hình. Những con số này cho thấy quyết tâm tạo dựng lực lượng HTX nòng cốt, có khả năng đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh và thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Tại Đồng Nai, Liên minh HTX thành phố cũng đang triển khai các kế hoạch xây dựng HTX điển hình tiên tiến gắn với phong trào thi đua đặc biệt 500 ngày đêm. Các hoạt động khảo sát, đánh giá mô hình, trao đổi kinh nghiệm và kết nối HTX thời gian qua là cơ sở để lựa chọn những nhân tố thực sự tiêu biểu. Điều cần quan tâm không chỉ là tìm ra những HTX đang hoạt động tốt, mà còn phải xác định được hướng hỗ trợ để các mô hình này tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa.

Một HTX điển hình không nhất thiết phải có quy mô lớn, nhưng phải biết tổ chức sản xuất, kinh doanh bài bản, quản trị minh bạch, gắn kết thành viên và tạo ra lợi ích thiết thực từ sự hợp tác. Đó là những HTX chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường và liên kết với doanh nghiệp để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Việc lựa chọn mô hình phải đi đôi với đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn, nhân lực quản trị, công nghệ và thị trường. Đồng thời cần huy động sự tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, chuyên gia và cơ quan chuyên môn, tạo thêm nguồn lực cho HTX phát triển. Mỗi mô hình được lựa chọn cần có lộ trình củng cố, tiêu chí đánh giá cụ thể và kết quả thực chất. Cần xây dựng được những HTX đủ năng lực làm đầu tàu, đủ uy tín để tập hợp thành viên và đủ kinh nghiệm để hỗ trợ các đơn vị khác. Khi những điển hình thực sự trở thành hạt nhân liên kết, phong trào xây dựng HTX tiên tiến mới tạo được sức lan tỏa, góp phần đưa kinh tế tập thể Đồng Nai phát triển năng động và bền vững.