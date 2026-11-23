Hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội từng bước ổn định tổ chức bộ máy, mở rộng phân cấp, ủy quyền và đưa nhiều nhiệm vụ về cơ sở. Tuy nhiên, yêu cầu quản trị ngày càng cao cũng đặt ra bài toán cấp thiết: xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu mới.

Năng lực cán bộ thành thước đo vận hành bộ máy

Một bộ máy mới không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi, địa giới hay số lượng đầu mối. Đằng sau cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy là sự dịch chuyển về thẩm quyền, trách nhiệm và yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Trong bối cảnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở, trở thành yếu tố quyết định hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ luôn được Thành ủy Hà Nội coi trọng.

Tại Hà Nội, sau sắp xếp, 126 xã, phường trở thành những địa bàn trực tiếp đảm nhận khối lượng lớn công việc quản lý nhà nước. Cấp xã của Hà Nội đã hiện thực hiện 933 nhiệm vụ, tăng 165 nhiệm vụ so với trước khi vận hành mô hình mới. Nhiều lĩnh vực trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển về cơ sở, đòi hỏi cán bộ cấp xã không chỉ làm nhiều việc hơn mà còn phải có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp, đưa ra quyết định nhanh chóng và chịu trách nhiệm trực tiếp trước người dân.

Để đáp ứng yêu cầu đó, trong quá trình sắp xếp, Thành phố đã điều động 1.200 cán bộ từ cấp huyện trước đây và các cơ quan cấp Thành phố về cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực cần chuyên môn sâu như đất đai, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được đẩy mạnh với 62 lớp tập huấn, thu hút hơn 30.700 lượt cán bộ tham gia; 22 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho gần 4.000 lượt cán bộ, công chức. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học và sau đại học đạt trên 94%.

Tuy nhiên, hiệu quả vận hành bộ máy không thể chỉ được nhìn nhận qua số lượng nhiệm vụ đã phân cấp, số lớp tập huấn hay tỷ lệ cán bộ có bằng cấp. Điều quan trọng hơn là cán bộ có đủ năng lực giải quyết công việc phát sinh hay không; có chủ động tháo gỡ vướng mắc, phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân hay không.

Áp lực này thể hiện rõ qua thực trạng nhân lực tại cơ sở. Năm 2026, khối chính quyền và đơn vị sự nghiệp trực thuộc 126 xã, phường được giao 9.251 biên chế công chức, nhưng thực tế mới có 7.718 người, còn thiếu 1.533 công chức, tương đương 16,6% chỉ tiêu được giao.

Đáng chú ý, áp lực công việc giữa các địa bàn có sự chênh lệch lớn. Phường Hà Đông có hơn 211.000 người, trong khi xã Minh Châu chỉ có khoảng 6.700 người. Sự khác biệt về quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và đặc điểm quản lý kéo theo những yêu cầu rất khác nhau về nhân lực và chuyên môn. Nếu các phường đông dân phải xử lý nhiều vấn đề về đất đai, xây dựng, hạ tầng và dân sinh thì các xã ngoại thành lại có những yêu cầu riêng về quản lý đất đai, phát triển nông thôn và tổ chức thực hiện chính sách.

Bởi vậy, bài toán nâng chất đội ngũ không thể giải quyết đơn thuần bằng việc bổ sung biên chế. Điều cần thiết là rà soát thực chất từng vị trí việc làm, đánh giá đúng năng lực và bố trí cán bộ phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa bàn.

Bố trí đúng người, đúng việc

Ngày 5/5/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức quản trị có nhiều thay đổi.

Để những định hướng này đi vào thực tiễn, một trong những việc cần làm trước hết là rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Thực tế tại các phường Kiến Hưng, Thanh Liệt và Yên Sở cho thấy, công tác cán bộ sau sắp xếp đã được quan tâm triển khai nhưng vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Tại phường Yên Sở, công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển cán bộ được thực hiện gắn với yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Tính đến đầu tháng 8/2026, phường đã phê duyệt quy hoạch 106 chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; từng bước tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ có trình độ về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Trong khi đó, phường Thanh Liệt chú trọng rà soát, bố trí, sử dụng cán bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế. Phương thức giao việc, kiểm đếm tiến độ và xác định trách nhiệm cá nhân được áp dụng trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tạo cơ sở đánh giá cán bộ sát hơn với kết quả công việc. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá theo OKR/KPI còn mới; việc xác định sản phẩm chuẩn và chỉ tiêu đo lường đối với một số vị trí cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh.

Trong những tháng gần đây, TP Hà Nội đẩy mạnh công tác rà soát, bố trí đúng người, đúng việc vào từng vị trí việc làm.

Tại phường Kiến Hưng, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và thái độ phục vụ Nhân dân có chuyển biến tích cực. Dù vậy, địa phương vẫn gặp khó khăn về nguồn nhân sự quy hoạch tại tổ dân phố, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tại cuộc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở ba phường nêu trên vào đầu tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương chủ động lựa chọn, đào tạo cán bộ theo nhu cầu thực tế, bảo đảm khách quan, đúng tiêu chí và lấy hiệu quả công việc làm trọng. Các phường cần rà soát kỹ biên chế được giao, tránh tình trạng báo cáo thiếu cán bộ nhưng thực tế chưa sử dụng hết biên chế.

Đây là yêu cầu quan trọng để chuyển từ tư duy quản lý nhân sự theo số lượng sang quản trị đội ngũ theo năng lực và hiệu quả. Cán bộ được bố trí vào vị trí nào phải đáp ứng được yêu cầu của vị trí đó; việc điều động, luân chuyển, đào tạo cũng cần gắn với những hạn chế cụ thể đã được nhận diện, thay vì chỉ thực hiện theo kế hoạch chung.

Nếu rà soát, bố trí đúng người là bước khởi đầu thì đổi mới cách đánh giá cán bộ chính là khâu quyết định để tạo chuyển biến thực chất. Bởi trên thực tế, một cán bộ có trình độ chuyên môn tốt chưa chắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp hoặc thái độ phục vụ Nhân dân.

Chuyển đổi số giúp cán bộ làm việc hiệu quả hơn

Một yêu cầu khác trong nâng cao chất lượng đội ngũ là khả năng thích ứng với phương thức quản trị hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Hà Nội đã đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ 98,22%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn 99,49% trong giai đoạn thống kê đầu năm 2026. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là đưa hồ sơ giấy lên môi trường điện tử hay tăng số lượng thủ tục được thực hiện trực tuyến. Mục tiêu quan trọng hơn là giảm thao tác, hạn chế nhập liệu trùng lặp, tăng khả năng khai thác dữ liệu và giúp cán bộ giải quyết công việc thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Kiến Hưng, Thanh Liệt và Yên Sở.

Thực tế tại phường Kiến Hưng cho thấy, việc đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống có thời điểm chưa thông suốt, một số quy trình điện tử chưa được chuẩn hóa đầy đủ. Phường Thanh Liệt cũng chưa có kết nối giữa phần mềm điều hành tác nghiệp với việc tạo nhiệm vụ trong HanoiWork. Đây là những vướng mắc cần được khắc phục nếu muốn chuyển đổi số thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu suất hoạt động của bộ máy.

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Kiến Hưng, Thanh Liệt và Yên Sở vào giữa tháng 8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, khắc phục tình trạng các phần mềm, hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ. Dữ liệu phải được liên thông, dùng chung; không thể để cấp xã, phường phải sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ mà không kết nối được với nhau.

TP Hà Nội luôn coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng và quy trình, năng lực số của cán bộ cũng cần được quan tâm đúng mức. Việc đào tạo không nên chỉ dừng ở hướng dẫn sử dụng phần mềm mà phải giúp cán bộ hiểu, khai thác và sử dụng dữ liệu trong quá trình tham mưu, xử lý công việc. Công nghệ có thể thay đổi quy trình, nhưng không thể thay thế tinh thần trách nhiệm, năng lực xử lý tình huống và thái độ phục vụ của mỗi cán bộ.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã bước qua giai đoạn đầu của cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy. Chặng đường tiếp theo đòi hỏi sự chuyển biến sâu hơn về chất lượng đội ngũ và phương thức quản trị. Từ rà soát, bố trí đúng người, đổi mới đào tạo đến đánh giá bằng sản phẩm và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, mỗi khâu đều cần được triển khai thực chất, đồng bộ.

Hà Nội luôn coi trọng công tác cán bộ.

Quang Phong

22/11/2026 13:07