Xã Vô Tranh được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 xã Vô Tranh, Tức Tranh, Phú Đô và Cổ Lũng trước đây. Hiện, địa phương có diện tích 83,38km², dân số 37.704 người với 30 xóm. Trên địa bàn rộng, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Phát triển cây chè theo hướng an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm là một trong những thế mạnh kinh tế được xã Vô Tranh chú trọng khai thác trong xây dựng nông thôn mới.

Với thế mạnh về cây chè và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, xã chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, làng nghề và sản phẩm OCOP. Hiện địa phương có hơn 20 hợp tác xã, 40 làng nghề và 13 sản phẩm OCOP, trong đó 8 sản phẩm đạt 4 sao còn thời hạn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 64,8 triệu đồng, tăng 15,2% so với năm 2025.

Hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 91% đường xóm, ngõ xóm được cứng hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 96,2%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,15%. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt 88,6%.

Theo báo cáo của UBND xã, đến tháng 11/2026, Vô Tranh đã đạt 45/47 chỉ tiêu, tương ứng 8/10 tiêu chí nông thôn mới. Địa phương đang tập trung khắc phục những nội dung còn hạn chế, huy động nguồn lực và sự đồng thuận của nhân dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.