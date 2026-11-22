Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm công nhân Nguyễn Thị Hiền, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công đoàn phường Ngọc Hồi). Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm đoàn viên Nguyễn Phương Anh, giáo viên Trường Mầm non Họa Mi (Công đoàn phường Vĩnh Hưng). Mỗi đoàn viên được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng tiền mặt và món quà ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm công nhân Nguyễn Thị Hiền, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công đoàn phường Ngọc Hồi). Ảnh: Ngọc Ánh.

Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị một mình nuôi 2 con nhỏ, lại bị bệnh nam y.

Làm công nhân vệ sinh môi trường, chị cùng đồng nghiệp thường xuyên đối mặt với không ít áp lực, từ cường độ lao động cao, thời gian làm việc kéo dài đến những khắc nghiệt của thời tiết. Chính vì vậy, những lời thăm hỏi ân cần, sự quan tâm thiết thực cùng những món quà động viên từ lãnh đạo tổ chức Công đoàn có ý nghĩa rất lớn đối với chị Hiền. Đó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, tinh thần mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để chị vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó với công việc. Qua đó, chị cảm nhận sâu sắc rằng những nỗ lực, đóng góp thầm lặng của người lao động luôn được quan tâm, trân trọng và ghi nhận.

Chị Hiền chia sẻ, niềm vui không chỉ đến từ giá trị vật chất của món quà mà còn từ tình cảm, sự quan tâm chân thành của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dành cho công nhân. Trong nhịp sống và công việc bận rộn, những buổi gặp gỡ, lời thăm hỏi, động viên cùng những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam đã mang đến cho chị sự ấm áp, khích lệ tinh thần. Đây cũng là nguồn động lực để chị thêm yêu nghề, vững tin vượt qua khó khăn và tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chị, những hoạt động như vậy rất thiết thực, bởi người lao động không chỉ cần được chăm lo về thu nhập, điều kiện làm việc mà còn mong muốn được quan tâm về đời sống tinh thần. Sự gần gũi, sẻ chia của tổ chức Công đoàn giúp công nhân cảm thấy được trân trọng, có thêm niềm tin và sự gắn bó với công việc, đơn vị.

Hoàn cảnh của chị Phương Anh cũng khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Bắt đầu hành trình chống chọi với bệnh tật từ năm 20 tuổi, đến nay, sức khỏe bị suy giảm, khiến chị gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và những công việc thường ngày. Dẫu vậy, chị vẫn kiên cường đối mặt với bệnh tật, nỗ lực vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chi phí thuốc men điều trị mỗi tháng lên tới hơn 10 triệu đồng. Từ tháng 1-2026, bệnh tình chuyển biến nặng, chị thường xuyên phải nhập viện, không còn đủ sức khỏe để đến trường, đứng lớp. Khó khăn càng chồng chất khi gia đình còn có mẹ già bị tai biến cần được chăm sóc.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đến thăm đoàn viên Nguyễn Phương Anh, giáo viên Trường Mầm non Họa Mi (Công đoàn phường Vĩnh Hưng). Ảnh: Ngọc Ánh

Đón nhận tình cảm của tổ chức Công đoàn, chị Phương Anh xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi kịp thời của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố. Đối với chị, sự sẻ chia ấy không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn trong những ngày tháng phải kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, cùng với các hoạt động thăm hỏi trực tiếp, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, dịp này Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn dành tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 100 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền này được chuyển khoản qua công đoàn phường, xã, công đoàn cơ sở trực thuộc để trao tới đoàn viên, người lao động. Đích đến không chỉ là chăm lo đời sống đoàn viên mà còn bồi đắp niềm tin, sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn. Bởi hơn cả giá trị của những phần quà, điều đọng lại chính là tình cảm, trách nhiệm và sự hiện diện kịp thời của tổ chức Công đoàn bên cạnh người lao động. Đó cũng là cách Công đoàn Thủ đô cụ thể hóa việc xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa Công đoàn bằng những hành động thiết thực, nhân văn, để tinh thần đoàn kết, sẻ chia và yêu thương tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.