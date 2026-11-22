Chiều 21/11, với 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Quốc hội thông qua Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) với 487/487 đại biểu tán thành. Ảnh: Quochoi.vn.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Gần đây nhất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, đã tập trung giải quyết các vấn đề về thương mại hóa tài sản trí tuệ, bảo vệ quyền trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và bảo hộ đối tượng mới.

Do đó, lần sửa đổi này tập trung vào những nội dung cấp bách đã được Chính phủ đề xuất và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, các sửa đổi sẽ giúp bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ nhất, Luật bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ. Các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định chỉ cần thông báo thông tin về chủ thể, lĩnh vực hoạt động và chuyên môn cho cơ quan quản lý.

Theo Bộ trưởng, thay đổi này vừa bảo đảm đồng bộ pháp luật, vừa duy trì công cụ quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định.

Thứ hai, Luật cũng đơn giản hóa thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Thay vì thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, sau khi chuyển nhượng, các bên thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ để cập nhật thông tin chủ sở hữu mới.

Thứ ba, Luật chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng cho rằng quyền đối với giống cây trồng có bản chất gần gũi với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Việc chuyển giao đầu mới quản lý cũng nhằm gắn hoạt động bảo hộ với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ; đồng thời tận dụng chung hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và nguồn lực quản lý.

Việc tập trung đầu mối được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục xác lập và bảo vệ quyền.

Sau khi luật được thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực. Việc chuyển giao chức năng quản lý về giống cây trồng cũng sẽ được thực hiện để không gián đoạn hoạt động xác lập, bảo vệ quyền.