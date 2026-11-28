Trong những khoảnh khắc được Bích Hạnh chia sẻ trên mạng xã hội, Vũ Văn Thanh thường xuyên xuất hiện bên cạnh con gái riêng của cô là bé Bông. Đáng chú ý, trong 1 khung hình, nam cầu thủ không ngần ngại thể hiện sự thân thiết khi thoải mái khoác vai cô bé cùng đi dạo phố. Hành động gần gũi này cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa Văn Thanh và con gái của bà xã.

Vũ Văn Thanh thoải mái khoác vai con gái riêng của vợ. Ảnh: Tiktok NV

Không dừng lại ở đó, nam cầu thủ cũng từng gây chú ý khi thay vợ đi họp phụ huynh, quan tâm đến chuyện học tập và dành thời gian động viên khi cô bé gặp chuyện chưa vui.

Nam cầu thủ quan tâm đến tình hình học tập của bé Bông. Ảnh: Tiktok NV

Trước đó, trong ngày trọng đại của mình, Văn Thanh từng dành những lời nhắn nhủ đầy tình cảm cho bé Bông. Khoảnh khắc cô bé xuất hiện trong hôn lễ và cùng bố mẹ trao nhẫn đã khiến nhiều người chú ý. Với nam cầu thủ, đám cưới không chỉ là dấu mốc của tình yêu đôi lứa mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi anh cùng Bích Hạnh vun đắp tổ ấm và chăm sóc con gái.

Anh gửi lời cảm ơn vì cô bé đã mở lòng đón nhận mình, đồng thời hứa sẽ luôn yêu thương, che chở và chăm sóc hai mẹ con trong chặng đường phía trước.

“Cảm ơn con đã đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc”, Văn Thanh chia sẻ.

Vũ Văn Thanh gửi lời hứa đến con gái riêng của vợ. Ảnh: FBNV

Sau khi về chung một nhà, những hình ảnh đời thường của gia đình Văn Thanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, nam cầu thủ giờ đây còn có thêm vai trò của một người chồng, người cha trong gia đình.

Từ những cử chỉ gần gũi đến việc chủ động san sẻ trách nhiệm chăm sóc bé Bông, Văn Thanh đang từng bước thực hiện lời hứa dành cho hai mẹ con trong ngày cưới. Với nhiều người, tình cảm ấy không nằm ở những lời nói lớn lao mà được thể hiện qua chính những hành động giản dị mỗi ngày.