Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng hiện là một trong những cặp đôi sao Việt nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Dù đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và chào đón hai cô con gái xinh xắn, cả hai vẫn chưa chính thức tổ chức lễ cưới.

Mới đây, Trương Mỹ Nhân bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc diện áo dài, chụp ảnh tình tứ bên Phí Ngọc Hưng. Cả hai xuất hiện với tạo hình chỉn chu, liên tục có những cử chỉ ngọt ngào, tạo dáng chẳng khác nào cô dâu chú rể trong bộ ảnh cưới.

Video Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng chụp ảnh áo dài (Nguồn: Tiktok Trương Mỹ Nhân)

Ngay sau khi loạt khoảnh khắc này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã đặt nghi vấn liệu Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã bí mật tổ chức hôn lễ. Thế nhưng, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đây thực chất chỉ là buổi chụp bộ ảnh Tết sớm của vợ chồng cô cùng các con. Trước những bình luận thúc giục chuyện cưới xin từ người hâm mộ, người đẹp hài hước phản hồi: "Hẹn 10 năm nha".

Trương Mỹ Nhân là người mẫu, diễn viên, từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp... Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng nay đã trở thành bố mẹ của 2 con gái. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi, hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu. Anh được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam diễn viên dần nhận được sự yêu mến qua những vai diễn trong phim ngắn và sitcom.

Chuyện tình của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng từng tạo nên bất ngờ lớn cho công chúng khi nữ diễn viên lần đầu công khai việc có con gái đầu lòng vào năm 2022, lúc bé Bona đã tròn 2 tuổi. Người đẹp chia sẻ bản thân từng mắc hội chứng buồng trứng đa nang và được bác sĩ chẩn đoán rất khó thụ thai. Chính vì vậy, việc đón nhận tin vui mang thai đã khiến cô vô cùng ngỡ ngàng, thời điểm đó cả hai đã gắn bó bên nhau được khoảng 3 năm.

Sau 5 năm gắn bó, Phí Ngọc Hưng bất ngờ cầu hôn Trương Mỹ Nhân vào tháng 5/2023. Đến tháng 8 cùng năm, Á hậu hạnh phúc chia sẻ hình ảnh cả hai đăng ký kết hôn tại UBND phường. Tháng 1/2024, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới khi Trương Mỹ Nhân sinh con gái thứ hai.

Cả hai đã có nhiều năm bên nhau, đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Ảnh: FBNV

Cả hai luôn đồng hành từ cuộc sống đến sự nghiệp. Ảnh: FBNV