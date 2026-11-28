Sau hơn một tháng công khai màn cầu hôn lãng mạn trên bầu trời nước Mỹ, Meichan và Hà Còi đã tổ chức lễ dạm ngõ tại Hà Nội trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Bên cạnh niềm vui trước bước tiến mới trong chuyện tình hơn 2 năm của cặp đôi, nhan sắc của cô dâu tương lai cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Nhan sắc trong trẻo, gu thời trang biến hóa của cô dâu tương lai

Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc với giới trẻ thông qua những nội dung về học tập, làm đẹp và phong cách sống.

Ở tuổi 26, Meichan sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Không cần trang điểm cầu kỳ hay diện những bộ cánh quá nổi bật, nữ TikToker vẫn có sức hút riêng nhờ diện mạo trẻ trung, tự nhiên.

Trong đời thường, Meichan không bó buộc bản thân vào một phong cách nhất định. Khi đi làm, cô ưu tiên vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu. Trong những chuyến du lịch hay dạo phố, người đẹp lại linh hoạt lựa chọn trang phục năng động hoặc những thiết kế mang đậm nét nữ tính.

Vẻ đẹp ấy càng trở nên rạng rỡ trong những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai Hà Còi.

Trước khi chính thức công khai chuyện tình cảm, cả hai đã có hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi thống nhất giữ sự riêng tư để có thể vun đắp tình cảm mà không chịu quá nhiều tác động từ bên ngoài.

Ngày 12/10, Hà Còi công khai màn cầu hôn Meichan trên bầu trời bang Florida (Mỹ). Đây cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt trong những ngày đầu anh theo đuổi ước mơ trở thành phi công.

Sau lễ dạm ngõ, người hâm mộ đang mong chờ ngày cặp đôi chính thức về chung một nhà. Tuy nhiên, cả hai hiện chưa tiết lộ thời điểm tổ chức đám cưới.

Thành tích học tập đáng nể của nữ TikToker được ví là "con nhà người ta"

Không chỉ được yêu thích bởi nhan sắc, Meichan còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng.

Cô từng theo học lớp chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng toàn phần ngành Văn hóa - Truyền thông tại Đại học Yonsei, một trong những trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc.

Những năm tháng du học cũng là thời điểm Meichan bắt đầu hành trình trở thành nhà sáng tạo nội dung. Thay vì chỉ chia sẻ về những trải nghiệm ở nước ngoài, cô từng bước mở rộng chủ đề sang phương pháp học tập, phát triển bản thân, làm đẹp và khám phá văn hóa.

Năm 2024, Meichan tốt nghiệp đại học loại giỏi. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô tiếp tục phát triển công việc sáng tạo nội dung song song với theo đuổi lĩnh vực truyền thông và giao lưu văn hóa quốc tế.

Hiện Meichan làm việc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Tháng 9/2026, cô được Ban Thư ký ASEAN - Hàn Quốc mời đảm nhận vai trò MC tại lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN ở Jeonju, Hàn Quốc.

Ở tuổi 26, Meichan đang có những dấu mốc đáng nhớ trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Từ một nữ sinh du học chia sẻ những thước phim về cuộc sống nơi đất khách, cô đã từng bước xây dựng hình ảnh của một cô gái Gen Z tự tin, độc lập và có định hướng rõ ràng cho tương lai.

Meichan khoe vẻ đẹp trong trẻo, trẻ trung trong khoảnh khắc dạo phố với trang phục giản dị - Nguồn video: Instagram @meichannnnn