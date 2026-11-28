Sinh năm 2020 tại Hà Nội, hiện đang là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Phù (Hà Nội), Trần Thảo Vy là một trong những gương mặt nghệ thuật nhí sớm bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Dù tuổi đời còn nhỏ, cô bé đã có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ vũ đạo, trình diễn thời trang đến biểu diễn trên những sân khấu nghệ thuật quy mô lớn và tham gia các dự án phim.

Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ năm 3 tuổi

Hành trình nghệ thuật của Thảo Vy bắt đầu từ năm lên 3 tuổi, khi cô bé được gia đình cho tham gia các lớp học nhảy. Tại đây, năng khiếu của Thảo Vy dần được bộc lộ rõ nét. Dù còn rất nhỏ, Vy đã cho thấy khả năng bắt nhịp, tiếp thu động tác và ghi nhớ bài nhanh chóng. Sự hào hứng, tự tin mỗi khi được hòa mình vào âm nhạc đã trở thành động lực để cô bé tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở niềm yêu thích vũ đạo, Thảo Vy tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực biểu diễn khác nhau. Đặc biệt, dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của cô bé là khi tham gia cuộc thi Siêu mẫu nhí Việt Nam Quốc tế và xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Thảo Vy tham gia cuộc thi Siêu mẫu nhí Việt Nam Quốc tế và xuất sắc giành ngôi vị Quán quân. Ảnh: NVCC

Bên cạnh danh hiệu này, Thảo Vy còn ghi tên mình trong Top 30 cuộc thi Face Star Kid và được lựa chọn đảm nhận vai trò Đại sứ chương trình Tinh hoa Văn hóa Quốc tế. Đây là những dấu ấn đáng ghi nhận, cho thấy sự trưởng thành của cô bé qua từng hoạt động nghệ thuật cũng như những cơ hội được trải nghiệm và thể hiện bản thân.

Ghi dấu trên những sân khấu nghệ thuật lớn

Sau những thành tích tại các cuộc thi, Thảo Vy tiếp tục có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật và sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Đáng chú ý, cô bé từng tham gia biểu diễn tại Concert Quốc gia ở Thái Nguyên, có cơ hội đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ tên tuổi như Võ Hạ Trâm, Hương Ly và Hòa Minzy. Đây là những trải nghiệm đặc biệt đối với một nghệ sĩ nhí, giúp Thảo Vy tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện phong thái biểu diễn và làm quen với môi trường sân khấu chuyên nghiệp.

Cô bé tham gia trình diễn tại nhiều sân khấu nghệ thuật lớn. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Thảo Vy còn ghi dấu ấn khi tham gia trình diễn tại Aquafina Vietnam International Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, một trong những sự kiện thời trang nổi bật tại Việt Nam. Cô bé cũng góp mặt tại Lễ hội Áo dài Hà Nội, qua đó có thêm cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, phong cách và tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống.

Vinh danh tại chương trình Sắc Màu Tuổi Thơ ở Cung Văn hóa Việt Xô

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật gần đây của Trần Thảo Vy là việc cô bé vinh dự được ghi nhận và vinh danh những thành tích nghệ thuật tại chương trình Sắc Màu Tuổi Thơ, diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Chương trình do Ủy ban nhân dân Tp.Hà Nội tổ chức, là hoạt động tôn vinh tài năng, khuyến khích các em thiếu nhi phát triển năng khiếu, đồng thời tạo không gian để các bạn nhỏ thể hiện sự sáng tạo và tình yêu nghệ thuật.

Việc được vinh danh tại một chương trình có ý nghĩa như Sắc Màu Tuổi Thơ là niềm tự hào đối với Thảo Vy và gia đình, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô bé.

Tiếp tục thử sức với lĩnh vực diễn xuất

Không muốn giới hạn bản thân trong vai trò người mẫu hay vũ công nhí, mới đây Trần Thảo Vy tiếp tục mở rộng hành trình nghệ thuật khi tham gia lớp đào tạo diễn viên tại New Chance Entertainment.

Tại đây, cô bé được tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng diễn xuất cơ bản, từ biểu cảm gương mặt, ngôn ngữ hình thể đến khả năng thể hiện tâm lý nhân vật trước ống kính. Đặc biệt, Thảo Vy đã có cơ hội tham gia dự án phim hài Tết do New Chance Entertainment sản xuất.

Thảo Vy tham gia diễn xuất. Ảnh: NVCC

Việc được trải nghiệm môi trường làm phim thực tế ngay từ nhỏ là cơ hội để cô bé khám phá thêm khả năng của bản thân, đồng thời tích lũy những kinh nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh.

Hành trình phía trước còn nhiều điều đáng chờ đợi

Ở tuổi lên 6, Trần Thảo Vy đã có cho mình những trải nghiệm đáng nhớ trên nhiều sân khấu và trong các hoạt động nghệ thuật. Từ danh hiệu Quán quân Siêu mẫu nhí Việt Nam Quốc tế, Top 30 Face Star Kid, Đại sứ chương trình Tinh hoa Văn hóa Quốc tế đến những lần trình diễn tại các sự kiện lớn và được vinh danh tại Sắc Màu Tuổi Thơ, mỗi dấu mốc đều là một kỷ niệm đáng quý trên hành trình trưởng thành.

Tuy nhiên, phía sau những thành tích ấy vẫn là hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành từng ngày. Với Thảo Vy, nghệ thuật không chỉ là những tấm huy chương, danh hiệu hay ánh đèn sân khấu, mà còn là niềm vui được khám phá, được thể hiện bản thân và được học hỏi từ những người xung quanh.

Trần Thảo Vy chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh:NVCC

Sự đồng hành của gia đình, môi trường đào tạo phù hợp cùng những cơ hội trải nghiệm thực tế sẽ là nền tảng quan trọng để cô bé tiếp tục phát triển năng khiếu một cách tự nhiên, cân bằng giữa học tập và đam mê.

Từ một cô bé 3 tuổi say mê những điệu nhảy đến Quán quân siêu mẫu nhí, từ sàn diễn thời trang đến những sân khấu nghệ thuật lớn và giờ đây là những bước chân đầu tiên trên phim trường, hành trình của Trần Thảo Vy vẫn đang tiếp tục mở ra nhiều điều thú vị.