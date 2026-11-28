Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, Trần Tiểu Vy được truyền thông ưu ái gọi là mỹ nhân "ngàn năm có một" nhờ nhan sắc nổi bật.

Bên cạnh hình ảnh lộng lẫy tại các sự kiện, người đẹp sinh năm 2000 còn sở hữu gu thời trang đời thường đáng để phái đẹp tham khảo, đặc biệt trong những ngày thời tiết chuyển lạnh.

Tiểu Vy mặc đẹp ngày lạnh với những thiết kế không quá cầu kỳ

Mới đây, Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh tại một vườn dâu tây trên trang cá nhân. Chiếc áo khoác rộng màu xanh olive với phần cổ nhung tăm sẫm màu nhanh chóng khiến nhiều chị em hỏi địa chỉ mua.

Thay vì lựa chọn những gam màu rực rỡ, nàng hậu tận dụng sắc xanh trầm để tạo vẻ ngoài gần gũi, mang hơi hướng cổ điển. Đây cũng là kiểu áo có thể dễ dàng kết hợp với quần jeans, quần suông hoặc chân váy.

Ở một bản phối khác, Tiểu Vy lựa chọn trang phục mang hơi hướng học đường, kết hợp nét thanh lịch với tinh thần thể thao.

Nàng hậu diện áo len cổ polo kẻ ngang nhiều màu cùng chân váy xếp ly màu be. Sắc trung tính của chân váy giúp cân bằng những gam màu nổi bật trên áo, trong khi giày trắng và tất cao cổ mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn.

Chiếc túi xách xanh đậm đồng điệu với trang phục trở thành điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể không bị rối mắt.

Tiểu Vy cũng làm mới diện mạo mùa lạnh với áo phao chần bông màu đỏ rượu vang đến từ một thương hiệu thời trang Việt Nam. Kiểu dáng rộng rãi của chiếc áo tạo cảm giác thoải mái, đồng thời thuận tiện khi mặc thêm nhiều lớp trang phục bên trong.

Thay vì chỉ gắn bó với những gam màu đen, trắng hay nâu quen thuộc, chị em có thể học hỏi nàng hậu cách đưa sắc xanh olive, đỏ rượu vang vào tủ đồ để thời trang mùa lạnh bớt đơn điệu.

Những công thức mặc đẹp dễ ứng dụng từ tủ đồ của Tiểu Vy

Điểm thú vị trong phong cách đời thường của Tiểu Vy là khả năng biến những món đồ quen thuộc thành các bản phối có tính thẩm mỹ cao.

Với áo len, người đẹp linh hoạt lựa chọn giữa thiết kế trễ vai và dáng lửng. Khi kết hợp cùng quần jeans ống suông, những chiếc áo mang nét nữ tính trở nên cân đối hơn nhờ sự khỏe khoắn của chất liệu denim.

Đây là công thức phù hợp với những cô nàng muốn mặc đẹp khi dạo phố, gặp gỡ bạn bè mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Trong những ngày bận rộn hoặc phải di chuyển nhiều, trang phục đồng bộ cũng là lựa chọn đáng tham khảo. Tiểu Vy từng diện bộ đồ nỉ màu kem gồm áo cổ bẻ có khóa kéo và quần ống rộng, kết hợp cùng giày thể thao.

Sự thống nhất về màu sắc giúp bộ trang phục trông chỉn chu dù có kiểu dáng thiên về sự thoải mái.

Khi muốn xây dựng hình ảnh trưởng thành và thanh lịch hơn, nàng hậu chuyển sang những bộ trang phục gồm blazer và quần suông đồng điệu. Họa tiết kẻ trên nền vải tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ trang nhã, phù hợp với cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp mặt.

Từ áo khoác, áo len đến blazer, bí quyết mặc đẹp của Tiểu Vy nằm ở cách cân bằng màu sắc, kiểu dáng và phụ kiện. Những món đồ rộng rãi được kết hợp khéo léo với các thiết kế nữ tính, giúp tổng thể giữ được sự trẻ trung mà không thiếu nét thanh lịch.

Không nhất thiết phải đầu tư vào những món hàng hiệu đắt đỏ, phái đẹp hoàn toàn có thể tận dụng các trang phục sẵn có trong tủ đồ để học hỏi phong cách thu đông của nàng hậu.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc cuốn hút với phong cách thời trang trẻ trung - Nguồn video: Facebook Trần Tiểu Vy.