Tối 27.11, tại Nhà hát À Ơi, Phú Quốc, những hình rối hiện lên sau tấm màn sáng. Trong 60 phút, ánh sáng sinh ra các nhân vật, còn bóng tối bao quanh họ. Ở giữa hai miền ấy là Kumbakarna, người khổng lồ bị đánh thức để bước vào một cuộc chiến mà ông không hề mong muốn.

Người anh hùng ở phía bên kia

Trong sử thi Ramayana, Rahwana bắt cóc nàng Dewi Sinta và gây ra cuộc chiến với Hoàng tử Rama. Câu chuyện tưởng đã phân vai rõ ràng: Rama đại diện cho chính nghĩa, Rahwana thuộc về tội lỗi.

Nhưng Kumbakarna, em trai Rahwana, không chịu nằm yên trong cách phân chia đơn giản ấy.

Ông sáng suốt, trọng danh dự và không tán thành hành động của anh trai. Khi đội quân khỉ do Hanoman dẫn đầu tiến đánh thành Alengka, Kumbakarna được đánh thức sau giấc ngủ kéo dài sáu tháng. Ông tỉnh dậy trong một thế giới đã bước vào chiến tranh, nơi lòng trung thành và lương tri đang đứng ở hai phía khác nhau.

Kumbakarna lên án Rahwana. Ông biết cuộc chiến bắt đầu từ sai lầm. Ông biết việc bắt cóc Dewi Sinta không thể được biện minh.

Nhưng rồi ông vẫn ra trận.

Không phải để bảo vệ tội lỗi của người anh.

Không phải vì ngai vàng.

Không phải vì khát vọng chiến thắng.

Ông chiến đấu vì Alengka là quê hương.

Và từ lựa chọn ấy, Kumbakarna trở thành một nhân vật bi kịch. Ông không hoàn toàn thuộc về chính nghĩa, nhưng cũng không phải kẻ ác. Ông đứng ở nơi con người thường phải đứng trong những thời khắc đau đớn nhất: giữa điều mình tin là đúng và điều mình cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ.

Trên chiến trường, Rama chặt đứt tay và chân của Kumbakarna. Nhưng người khổng lồ vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi mũi tên cuối cùng kết thúc cuộc đời ông.

Thân thể bị phá hủy.

Lòng trung thành vẫn đứng.

Kumbakarna ngã xuống không phải như một kẻ chiến thắng, mà như một con người lựa chọn trả giá cho niềm tin của mình. Trong nghệ thuật wayang Indonesia, đó là một cái chết anh hùng.

Một người ngồi sau màn sáng

Cả thế giới ấy được dẫn dắt bởi nghệ sĩ trẻ Pramariza Fadhlansyah, dalang đồng thời là đạo diễn tác phẩm.

Trong nghệ thuật wayang, dalang không chỉ điều khiển con rối. Người nghệ sĩ ấy còn kể chuyện, tạo giọng nói cho nhân vật, dẫn dắt nhịp điệu và giữ hơi thở cho toàn bộ buổi diễn.

Dalang ngồi sau màn. Khán giả có thể không luôn nhìn thấy khuôn mặt người nghệ sĩ, nhưng mọi hình bóng trên sân khấu đều đi qua đôi tay ấy.

Suốt 60 phút, Pramariza Fadhlansyah đưa khán giả từ những giằng xé nội tâm của Kumbakarna đến chiến trường dữ dội trong Ramayana. Một bàn tay làm nhân vật tiến lên. Một bàn tay khiến nhân vật ngã xuống. Giọng kể đưa cái bóng từ im lặng sang lời nói, từ câu chuyện cổ sang câu hỏi của hôm nay.

Nhưng phía sau người nghệ sĩ duy nhất hiện diện bên màn rối là cả một tập thể sáng tạo: giám đốc nghệ thuật Wahyu Wulandari, biên kịch Imira Dewi, nghệ nhân chế tác rối Sumaryoto, biên đạo Anna Nurfarhana và nhạc sĩ Ganang Tri Windu.

Đoàn mang tới Việt Nam khoảng 260kg đạo cụ và thiết bị sân khấu.

Những chiếc bóng trên màn trông rất nhẹ.

Nhưng để làm chúng bay, người nghệ sĩ phải mang theo cả một thế giới nặng 260kg.

Đó cũng là nghịch lý của sân khấu truyền thống: điều khán giả thấy chỉ là chuyển động mỏng manh của ánh sáng và bóng tối; điều khán giả không thấy là công sức của những người chế tác, viết kịch bản, làm nhạc, biên đạo và vận chuyển một di sản qua biên giới.

Khi di sản đi học đại học

Đoàn APA Indonesia đến từ Sanggar UNINDRA, được thành lập năm 2004 tại Đại học UNINDRA ở Jakarta. Đây được xem là trường đại học không chuyên về nghệ thuật duy nhất tại Indonesia vẫn duy trì biểu diễn wayang phục vụ cộng đồng.

Chi tiết ấy cho thấy một con đường bảo tồn khác.

Nếu trong chương trình Yoke Thé Pwe của Myanmar, nghề rối được truyền từ người cha sang người con trong một gia đình, thì ở Indonesia, di sản bước vào trường đại học. Nó tìm đến lớp học, gặp những người trẻ và trao những hình rối cổ xưa cho các đôi tay mới.

Sự xuất hiện của một dalang thuộc thế hệ trẻ là bằng chứng rằng wayang chưa chịu nằm yên trong bảo tàng. Nghệ thuật hàng trăm năm tuổi ấy vẫn đang học cách nói với công chúng hôm nay.

Di sản không sống chỉ vì được tôn vinh.

Di sản sống vì có người trẻ chịu học cách đánh thức nó.

Hanuman và sợi dây nối những sân khấu

Đêm 27.11 cũng tạo ra một cuộc gặp thú vị giữa hai truyền thống.

Trong chương trình rối dây Myanmar, Hanuman xuất hiện trên những sợi dây. Ít phút sau, thần khỉ ấy bước vào Kumbakarna Gugur qua nghệ thuật rối bóng Indonesia. Đến đầu tháng 12, Hanuman sẽ tiếp tục xuất hiện trong chương trình của đoàn Thái Lan, được kể lại từ sử thi Ramakien.

Một nhân vật đi qua ba đất nước.

Một câu chuyện mang ba thân thể.

Tại Myanmar, Hanuman được kéo lên bằng dây. Tại Indonesia, thần khỉ trở thành chiếc bóng trên màn. Trong nghệ thuật rối Thái Lan, nhân vật lại chuyển động bằng nhiều người điều khiển.

Ramayana vì thế không thuộc riêng một sân khấu. Sử thi ấy đã đi qua hàng thế kỷ, vượt qua đường biên và được mỗi nền văn hóa kể lại bằng giọng nói riêng.

Không ai giữ độc quyền một câu chuyện.

Mỗi dân tộc chỉ thắp cho nó một ngọn đèn khác.

Người ngã xuống vẫn còn đứng trong ký ức

Kumbakarna Gugur không đưa ra một bài học đạo đức dễ dàng. Tác phẩm không nói rằng mọi sự trung thành đều đúng. Cũng không nói rằng tình yêu quê hương có thể xóa bỏ ranh giới giữa thiện và ác.

Nó đặt khán giả trước một câu hỏi khó hơn: con người phải làm gì khi lương tri và nghĩa vụ kéo về hai hướng?

Kumbakarna biết Rahwana sai. Nhưng ông không thể quay lưng với Alengka. Ông bước vào chiến trường, không phải để biến cái sai thành đúng, mà vì không thể đứng ngoài khi quê hương lâm nguy.

Lựa chọn ấy có thể được ngợi ca.

Cũng có thể bị chất vấn.

Chính sự không trọn vẹn ấy khiến Kumbakarna giống con người hơn một biểu tượng. Những anh hùng hoàn hảo thường chỉ sống trong truyền thuyết. Những anh hùng mang mâu thuẫn mới sống lâu trong ký ức.

Sau một giờ, ánh sáng tắt. Những hình rối biến mất. Kumbakarna trở về với bóng tối đã sinh ra ông.

Nhưng câu hỏi vẫn còn ở lại.

Một người có thể chống lại sai lầm của gia đình mà vẫn yêu gia đình không?

Có thể không đồng tình với người cầm quyền mà vẫn bảo vệ quê hương không?

Có thể đứng ở phía thua cuộc mà vẫn là anh hùng không?

Kumbakarna Gugur không trả lời thay khán giả.

Tác phẩm chỉ để một người khổng lồ bước ra khỏi bóng tối, chiến đấu bằng phần thân thể còn lại, rồi ngã xuống giữa lương tri và nghĩa vụ.

Và có lẽ đó là sức mạnh của wayang: những hình rối chỉ là bóng, nhưng câu hỏi chúng đặt ra lại có sức nặng của con người.