Khi Hậu Hoàng thông báo cô đang điều trị ung thư máu, khán giả cũng như các nghệ sĩ đều bàng hoàng và gửi đến nữ YouTuber nhiều lời chúc bình an. Hậu Hoàng không giấu diếm việc cô đã suy sụp khi biết tin dữ. Trước đây, Hậu Hoàng rất lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực nhưng căn bệnh ập tới khiến cô không thể bình tĩnh, chưa biết phải đối mặt thế nào. Biến cố của Hậu Hoàng khiến cư dân mạng nhớ tới những sao nữ V-Biz cũng chẳng may mắc ung thư và đã mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật.

Đầu năm 2020, trong show truyền hình Chị Em Chúng Mình thì Lan Ngọc đã đột ngột tiết lộ cô mắc ung thư cổ tử cung từ hai năm trước. Nữ diễn viên thừa nhận mình chủ quan trước những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể và sau khi phát hiện bệnh đã sang Singapore điều trị. Nhờ bệnh mới ở giai đoạn đầu (tiền ung thư) và thực hiện đúng phác đồ nên sau đó, Lan Ngọc đã bình phục và có thể trở lại với công việc.

Nhưng nữ diễn viên cũng trải qua thời gian suy sụp khi mới biết tin. Thời điểm điều trị bệnh cũng là lúc Lan Ngọc đang vô cùng bận rộn và cô không muốn làm phiền đồng nghiệp, ê-kíp phải thay đổi lịch quay vì mình. Thế nên nữ diễn viên chịu thêm nhiều áp lực, vừa lo lắng cho sức khỏe vừa phải thu xếp lịch trình làm việc. Vì thế, mọi người không hề biết cô bị bệnh cho đến khi nữ diễn viên tự mình chia sẻ. Rất may là đến bây giờ, sức khỏe Lan Ngọc đã ổn định và nữ diễn viên cũng lấy lại được tinh thần lạc quan.

Hari Won cũng có nhiều năm đối mặt với bệnh ung thư cổ tử cung và cô còn viết tự truyện Cỏ Hạnh Phúc để kể về hành trình này. Năm 26 tuổi, nữ diễn viên thấy mệt mỏi kéo dài nên đi khám tổng quát và chẳng thể ngờ mình mắc phải căn bệnh quái ác. Hari Won kể rằng lúc nghe bác sĩ thông báo, tai cô ù đi, mặt đất như sụp xuống, mọi thứ chẳng khác gì cơn ác mộng kinh khủng.

Sau một thời gian không muốn chấp nhận sự thực, sợ mình không còn nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống này thì Hari Won bước vào điều trị. Cô đã trải qua hai lần phẫu thuật, nhắc nhở bản thân không được gục ngã, phải cố gắng sống vì chính mình và gia đình. Giờ đây, nữ diễn viên luôn cố gắng suy nghĩ tích cực, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhiều hơn và sống vui vẻ mỗi ngày.