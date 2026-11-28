Jung Ga Eun đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: "Tại sao mình lại đến hồ bơi vào một ngày lạnh giá thế này nhỉ... Không hiểu sao mình lại làm vậy nữa?".

Trong video, Jung Ga-eun nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía ống kính. Cô tạo dáng đầy tươi vui, tràn đầy năng lượng với tay trái đặt lên eo. Đặc biệt, cô thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc trong bộ đồ bơi ôm sát cơ thể.

Jung Ga Eun (48 tuổi), người từng được ví như 'bản sao của diễn viên nổi tiếng Song Hye Kyo'. Cô trở thành người mẫu từ năm 1997 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình nổi bật. Sau khi giành giải Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Gyeongnam năm 2001, cô lấn sân sang truyền hình và ghi dấu ấn qua một số chương trình hút khách. Năm 2016, Jung Ga Eun kết hôn với một doanh nhân và có một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 2 năm đã kết thúc đầy cay đắng. Người chồng cũ bị phát hiện sử dụng tên của cô để thực hiện tới 660 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 13 tỷ won. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn chiếm đoạt tài sản của Jung Ga Eun, trốn ra nước ngoài, không chu cấp cho con, khiến cô rơi vào cảnh khốn khó.