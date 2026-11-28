Không đơn thuần là sơn móng màu nâu, coffee nails còn có thể trở nên độc đáo hơn với French tip caramel, hiệu ứng mắt mèo ánh nhung hay lớp nhũ mờ ảo.

Chỉ cần thay đổi kỹ thuật và độ bóng, bảng màu cà phê quen thuộc đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, vừa tinh tế, vừa bắt mắt.

French tip - sơn đầu móng

Một trong những cách được yêu thích là kết hợp nhiều sắc độ nâu trong cùng một thiết kế. Bạn có thể thử đầu móng màu caramel hoặc chocolate, sau đó phủ thêm một lớp nude sữa mỏng lên toàn bộ móng.

Lớp màu trong nhẹ này giúp làm dịu sự tương phản, tạo hiệu ứng màu sắc hòa quyện mềm mại như dòng sữa đang tan trong một tách espresso.

Ombré

Kỹ thuật ombré cũng là lựa chọn đáng thử nếu bạn thích vẻ ngoài nhẹ nhàng. Những gam be latte, caramel và mocha được chuyển tiếp tự nhiên, tạo chiều sâu mà không khiến bộ móng trông quá cầu kỳ. Đặc biệt hơn khi sử dụng các sắc nâu chocolate hoặc espresso.

Lớp phủ cuối cùng bóng hoặc lì có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của một bộ móng

Với top coat bóng, màu caramel trông như lớp kẹo bơ đường óng ánh, còn espresso gợi liên tưởng đến một tách cà phê mới pha. Bề mặt sáng bóng giúp màu nâu thêm đậm đà, mượt mà và có chiều sâu.

Ngược lại, lớp phủ lì mang đến vẻ ngoài mềm mại như nhung, da lộn hoặc cashmere. Những sắc mocha và chocolate đậm khi chuyển sang hiệu ứng matte sẽ trở nên trầm ấm, có phần bí ẩn hơn. Bạn cũng có thể kết hợp hai chất liệu trên cùng một bộ móng, chẳng hạn sơn nền espresso lì với đầu French tip bóng hoặc tạo hiệu ứng mắt mèo chocolate như lớp nhung óng ánh.

Nếu muốn bộ móng nổi bật hơn trong những dịp lễ hội, bạn có thể thêm chi tiết chrome vàng hoặc điểm xuyết kim tuyến lấp lánh trên nền mocha đậm.

Cùng một bảng màu cà phê nhưng chỉ cần thay đổi cách phối chất liệu, bạn đã có thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau từ tối giản, thanh lịch đến lộng lẫy và cá tính.