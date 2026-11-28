Không cần những bộ trang phục cầu kỳ, người trẻ vẫn có thể tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng cách lựa chọn và kết hợp các món trang sức vàng phù hợp. Ảnh minh họa: Red Note.

Vốn thường gắn liền với những bộ trang phục chỉn chu trong các buổi tiệc, lễ cưới hay dịp đặc biệt, phụ kiện bằng vàng nay xuất hiện nhiều hơn trong phong cách thời trang đường phố, khi người trẻ ngày càng đề cao sự tự do và cá tính trong cách ăn mặc.

Theo Vogue China, trang sức vàng có thể kết hợp cùng áo thun, quần denim, áo khoác hay sneaker. Vẻ sáng bóng của kim loại quý tạo sự tương phản thú vị với những món đồ năng động, phóng khoáng, giúp tổng thể trang phục thêm nổi bật.

Xu hướng này cũng được đề cập trong báo cáo năm 2026 của WGSN, công ty dự báo xu hướng toàn cầu có trụ sở tại Anh. Theo đó, những món trang sức vàng nổi bật đang được ưa chuộng trở lại, đặc biệt khi kết hợp cùng trang phục đơn giản hoặc mang cảm hứng vintage. Cách phối này giúp trang sức trở thành điểm nhấn chính mà không khiến tổng thể quá cầu kỳ.

Trong khi đó, British Vogue cũng đề cao vai trò của trang sức trong việc hoàn thiện trang phục thường ngày. Khi phong cách tối giản tiếp tục được ưa chuộng, những chiếc nhẫn thanh mảnh, vòng tay tinh tế hay đôi bông tai nhỏ gọn có thể tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, giúp người mặc thể hiện gu thẩm mỹ riêng mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Sự phổ biến của các nội dung hướng dẫn phối đồ trên mạng xã hội góp phần đưa trang sức vàng đến gần hơn với phong cách ăn mặc thường ngày của giới trẻ.

Trên mạng xã hội, các video OOTD (Outfit of the Day - trang phục trong ngày), "get ready with me" (cùng chuẩn bị trang phục) và nội dung hướng dẫn phối đồ cũng góp phần đưa trang sức đến gần hơn với phong cách đường phố. Bên cạnh quần áo, giày dép và túi xách, phụ kiện ngày càng được chú trọng để hoàn thiện outfit. Trong nhiều video, người sáng tạo nội dung thường lựa chọn trang sức sau khi đã phối xong quần áo.

Một trong những cách phối dễ áp dụng là nguyên tắc "less is more" (càng đơn giản càng hiệu quả). Với những bộ trang phục có phom dáng rộng, nhiều lớp hoặc họa tiết nổi bật, người mặc có thể lựa chọn một món trang sức làm điểm nhấn chính để tạo sự cân đối. Ngược lại, những bộ đồ đơn sắc, ít chi tiết cũng là lựa chọn phù hợp để thử nghiệm các thiết kế trang sức có kích thước hoặc kiểu dáng ấn tượng hơn.

Người trẻ còn có thể kết hợp nhiều phụ kiện để tạo dấu ấn cá nhân. Hai sợi dây chuyền có độ dài khác nhau, một vài chiếc nhẫn nhỏ hay vòng tay đồng điệu với bông tai đều có thể mang đến diện mạo mới cho trang phục quen thuộc. Nhờ sự linh hoạt này, cùng một món trang sức vàng có thể được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Khi trang sức vàng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thời trang đường phố, những thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn và dễ phối đồ cũng được quan tâm. Các món phụ kiện thanh mảnh có thể kết hợp cùng áo thun, quần jeans, sneaker hay trang phục oversize, tạo điểm nhấn tinh tế mà vẫn giữ được nét năng động, phóng khoáng của streetstyle.

Những thiết kế trang sức vàng tinh tế và có mức giá dễ tiếp cận mang đến cho người trẻ nhiều lựa chọn để làm mới phong cách hàng ngày.

Trong đó, vàng 8K và 10K là những lựa chọn phù hợp với phong cách này. Nhờ độ cứng tốt, chất liệu có thể được chế tác thành nhiều kiểu dáng thanh mảnh, hiện đại, đồng thời hỗ trợ trang sức giữ phom dáng trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, mức giá dễ tiếp cận cũng mang đến thêm lựa chọn khi mua sắm trang sức. Người trẻ có thể sở hữu nhiều món phụ kiện với kiểu dáng khác nhau, linh hoạt thay đổi theo trang phục, sở thích hoặc những dịp gặp gỡ, vui chơi.

Nắm bắt xu hướng này, PNJ mang đến các dòng trang sức vàng 8K và 10K với thiết kế trẻ trung, hiện đại, đa dạng kiểu dáng như dây chuyền, bông tai, nhẫn và vòng tay. Những món phụ kiện nhỏ gọn, tinh tế dễ dàng kết hợp cùng trang phục đường phố, phù hợp với nhiều phong cách, dù năng động, cá tính hay nữ tính, thanh lịch.

Tùy theo phong cách, người mặc có thể lựa chọn cách kết hợp khác nhau. Một sợi dây chuyền thanh mảnh hoặc đôi bông tai nhỏ phù hợp với áo thun, quần jeans theo phong cách tối giản. Trong khi đó, nhẫn và vòng tay có thiết kế hiện đại có thể đi cùng áo khoác denim, sơ mi oversize hay sneaker để tạo vẻ ngoài cá tính. Những cách phối này giúp người trẻ làm mới trang phục quen thuộc và thể hiện gu thẩm mỹ riêng.

Những thiết kế trang sức vàng đơn giản, dễ phối còn có thể sử dụng lâu dài, phù hợp với nhiều xu hướng thời trang. Người trẻ cũng dễ dàng làm mới phong cách bằng cách kết hợp cùng các trang phục khác nhau.