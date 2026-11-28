Ngày 27/11, JYP Entertainment thông báo Chaeryeong được chẩn đoán mắc cúm A vào buổi sáng cùng ngày. Trước tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ, công ty quyết định điều chỉnh lịch trình các sự kiện ký tặng dành cho người hâm mộ nhằm bảo đảm cô có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Theo thông báo, ba sự kiện dự kiến diễn ra trong các ngày 27, 28 và 29/11 sẽ được dời sang tháng 12. Lịch tổ chức mới lần lượt là ngày 18, 26 và 27/12.

JYP Entertainment gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đang mong chờ được gặp gỡ Chaeryeong. Công ty đồng thời khẳng định sẽ đặt sức khỏe của nghệ sĩ lên hàng đầu và hỗ trợ nữ ca sĩ trong quá trình điều trị, phục hồi.

Việc phải thay đổi lịch trình là điều đáng tiếc đối với cả Chaeryeong lẫn người hâm mộ, bởi nữ ca sĩ đang trong giai đoạn quảng bá solo đầu tiên kể từ khi ra mắt cùng ITZY.

Ngày 9/11, Chaeryeong chính thức phát hành mini album solo đầu tay Lovesick, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Sau khi sản phẩm ra mắt, nữ ca sĩ liên tục tham gia các hoạt động quảng bá, trong đó có những sự kiện ký tặng nhằm gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Màn ra mắt solo của thành viên ITZY ghi nhận những tín hiệu tích cực khi MV ca khúc chủ đề Lovesick nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng video âm nhạc thịnh hành toàn cầu của YouTube ngay trong chiều ngày phát hành. Thành tích này được duy trì đến ngày hôm sau, cho thấy sức hút của sản phẩm đối với khán giả quốc tế.

MV Lovesick xây dựng một câu chuyện tình yêu đáng yêu với ý tưởng độc đáo: Khi yêu một người, cả thế giới dường như chỉ còn lại người ấy. Sự kết hợp giữa màu sắc tươi sáng, cách thể hiện trẻ trung và những màn vũ đạo giàu năng lượng giúp Chaeryeong phát huy thế mạnh biểu diễn, đồng thời mang đến hình ảnh riêng trong lần đầu hoạt động solo.

Bên cạnh âm nhạc, Chaeryeong cũng đang mở rộng hoạt động cá nhân sang lĩnh vực truyền hình. Đầu tháng 11, cô xuất hiện trên chương trình thực tế Omniscient Interfering View của đài MBC, lần đầu tiên chia sẻ cuộc sống thường nhật thông qua một chương trình quan sát kể từ khi ra mắt.

Qua những hình ảnh được giới thiệu, nữ ca sĩ mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống sau bốn năm sống một mình, với những thói quen sinh hoạt ngăn nắp và chú trọng hiệu quả trong công việc.

Thông tin mắc cúm A khiến Chaeryeong phải tạm gác các hoạt động đã lên lịch trong những ngày cuối tháng 11. Dù việc hoãn sự kiện có thể khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, ưu tiên sức khỏe ở thời điểm hiện tại là quyết định cần thiết để nữ ca sĩ có thể sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Chaeryeong là một trong năm thành viên của ITZY, bên cạnh Yeji, Lia, Ryujin và Yuna. Sau nhiều năm hoạt động cùng nhóm, cô đang từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc và dấu ấn cá nhân thông qua dự án Lovesick.

Với lịch ký tặng được chuyển sang tháng 12, người hâm mộ vẫn có cơ hội gặp gỡ nữ ca sĩ sau khi cô hồi phục. Trong lúc này, điều được mong đợi nhất là Chaeryeong có thể nghỉ ngơi đầy đủ, sớm lấy lại sức khỏe và tiếp tục hành trình quảng bá solo một cách tốt nhất.