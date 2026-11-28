Doãn Hải My khoe thành quả sau khi dậy từ 3 giờ sáng

Mới đây, Doãn Hải My thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản trên trang cá nhân.

Xuất hiện với diện mạo rạng rỡ giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nàng WAG hào hứng khoe những bức hình check-in bên núi Phú Sĩ. Đáng chú ý, để có được những khoảnh khắc này, người đẹp đã phải thức dậy từ khi trời còn chưa sáng.

“Thành quả của việc dậy từ 3 giờ sáng”, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Bên cạnh nhan sắc của Doãn Hải My, khung cảnh hùng vĩ của núi Phú Sĩ cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Là một trong những biểu tượng của Nhật Bản, núi Phú Sĩ luôn có sức hút đặc biệt đối với khách du lịch. Tuy nhiên, việc chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của ngọn núi còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Dậy sớm để săn ảnh cũng là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm địa danh này.

Cuộc sống của nàng WAG sau khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu

Sinh năm 2001, Doãn Hải My từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đồng thời giành giải Người đẹp Tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào năm 2023.

Chuyện tình của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được công khai vào năm 2022. Sau đám cưới vào tháng 11/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2024.

Kể từ khi lập gia đình, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con nhỏ, đồng hành cùng ông xã trong quá trình điều trị chấn thương và trở lại sân cỏ.

Bên cạnh những hình ảnh gắn liền với bóng đá và cuộc sống gia đình, Doãn Hải My cũng dành thời gian cho sở thích cá nhân, khám phá những vùng đất mới.

Loạt ảnh tại Nhật Bản lần này mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống của nàng WAG. Không ngại dậy từ 3 giờ sáng chỉ để ghi lại khung cảnh yêu thích, Doãn Hải My đã có thêm những kỷ niệm đẹp trong hành trình khám phá xứ sở hoa anh đào.

Doãn Hải My khoe thành quả sau khi thức dậy từ 3 giờ sáng để check-in cùng núi Phú Sĩ tại Nhật Bản - Nguồn video: TikTok @_doanhaimy