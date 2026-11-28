Tóm tắt chung: Andy (tên thật là Gia Phong) là con trai đầu lòng của cặp đôi nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật, hiện gây ấn tượng với vóc dáng cao lớn vượt trội ở tuổi thiếu niên.

Theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, Andy sở hữu tư duy hiện đại, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát cùng niềm đam mê đặc biệt dành cho thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng rổ.

Thay vì cho con nối nghiệp nghệ thuật, Thu Trang và Tiến Luật luôn tôn trọng mọi quyết định cá nhân, đồng hành cùng con như những người bạn để cậu tự do khám phá đam mê.

Là con trai cả của Thu Trang và Tiến Luật, Andy (tên thật là Gia Phong) luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Bước sang tuổi 14, quý tử nhà cặp đôi nghệ sĩ đình đám khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi ngày càng trưởng thành, cùng chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa.

Hình ảnh Andy - con trai của Thu Trang và Tiến Luật gần đây.

Bên cạnh diện mạo điển trai, Andy còn được bố mẹ đầu tư việc học ngay từ bậc tiểu học. Andy theo học tại một ngôi trường quốc tế ở TP.HCM, giúp hình thành phong thái tự tin, dạn dĩ và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Ngoài ra, cậu còn thành thạo tiếng Pháp, sắp sửa sang đất nước này du học theo chia sẻ từ Thu Trang.

Dù sinh ra trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ cùng điều kiện kinh tế ổn định, Andy vẫn giữ được tính cách lễ phép, ngoan ngoãn và lối sống giản dị, hòa đồng. Khác với hình ảnh hiếu động thuở bé, cậu càng lớn càng điềm đạm, chững chạc và suy nghĩ sâu sắc hơn. Tuy vậy trong các video đi chơi hay sinh hoạt cùng gia đình, Andy vẫn rất thích đùa, thân thiết với bố mẹ và cả các anh chị, cô chú đồng nghiệp của bố mẹ.

Ngoài ra, Andy còn có niềm đam mê với các hoạt động thể chất, trong đó nổi bật nhất là bộ môn bóng rổ. Việc chăm chỉ tập luyện thể thao đều đặn sau giờ học góp phần giúp cậu phát triển chiều cao lý tưởng. Ngoài sân bóng, cậu cả nhà Tiến Luật cũng yêu thích việc khám phá công nghệ, đọc sách và dành thời gian trò chuyện cùng gia đình. Theo chia sẻ từ cặp đôi nghệ sĩ, Andy là một cậu bé sống tình cảm nhưng rất có chính kiến, biết tự sắp xếp thời gian biểu cá nhân và luôn thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với mọi người xung quanh.

Dù đều là những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt, Thu Trang và Tiến Luật chưa bao giờ đặt áp lực buộc con trai phải nối nghiệp diễn xuất của gia đình. Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, cặp đôi khẳng định nguyên tắc làm bạn cùng con, lắng nghe tâm tư và tôn trọng tuyệt đối mọi lựa chọn cá nhân của cậu. Nghệ sĩ Tiến Luật từng bày tỏ rằng anh mong muốn quý tử trưởng thành khỏe mạnh, tử tế và biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Tiến Luật chia sẻ cảm xúc khi xem Andy hát trên sân khấu.

Gần đây, Tiến Luật còn chia sẻ cảm xúc tự hào khi thấy con trai đứng trên sân khấu, thử sức với lĩnh vực ca hát. Anh cho biết cảm giác nhìn con cùng các bạn chuẩn bị tiết mục, trình diễn trên sân khấu còn run hơn cả 20 năm đi diễn, đồng thời vô cùng hạnh phúc khi được nhìn con làm điều mình thích.