Từ ngày 28/11, không gian xanh tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng trở nên đặc biệt hơn thường lệ khi biến thành một xưởng chế tác mở mang tên Hermès in the Making.

Đây là điểm dừng chân thứ 16 của chuỗi triển lãm thủ công lưu động khởi động từ năm 2021 và là lần đầu tiên người dân Thủ đô có cơ hội trực tiếp quan sát quy trình sản xuất của một trong những đế chế xa xỉ lâu đời nhất nước Pháp.

Khác với cách bài trí hào nhoáng thường thấy tại các trung tâm thương mại hay cửa hiệu sang trọng, toàn bộ không gian tại đây được thiết kế mộc mạc, tập trung hoàn toàn vào con người và kỹ thuật. Gần 10 ngành nghề thủ công cốt lõi được giới thiệu thông qua các bàn trình diễn trực tiếp, khu trải nghiệm vật liệu và phim tư liệu.

Cùng với đồ da, khu vực chế tác khăn lụa mang đến góc nhìn cận cảnh về kỹ thuật in lưới thủ công (silk-screen printing) trứ danh được duy trì tại thủ phủ tơ lụa Lyon (Pháp). Để tạo nên một chiếc khăn vuông kích thước 90x90 cm dệt từ khoảng 300 kén tằm, nghệ nhân không dùng máy in công nghiệp mà tách màu hoàn toàn thủ công bằng kính lúp và bút điêu khắc lên các tấm phim trong suốt.

Nguyên tắc khắt khe của nhà mốt là mỗi gam màu phải có một khung lưới in riêng biệt. Trung bình một chiếc khăn cần 25-30 màu, nhưng những thiết kế phức tạp có thể dùng tới 48 màu - tương đương 48 lần đặt khung và gạt mực thủ công trên những bàn in dài tới 150 mét. Mọi lớp màu được tính toán độ chồng lấn chính xác tuyệt đối để khi in đè lên nhau sẽ tạo chiều sâu sắc nét mà không hề lem nhòe.

Sau khi in, từng chiếc khăn còn mất thêm 45 phút để nghệ nhân cuốn tròn mép vải về mặt trước và khâu giấu chỉ hoàn toàn bằng tay (hand-rolled hem) - chi tiết đắt giá làm nên đẳng cấp của dòng khăn lụa kinh điển này.

Bà Đinh Mai Linh, CEO Công ty Quốc tế Tam Sơn, nhà phân phối Hermès tại Việt Nam, cũng là đối tác chế tác các sản phẩm sơn mài cho thương hiệu, cho biết đội ngũ đã trải qua 3 năm để đưa triển lãm về Việt Nam. “Đây cũng là lần đầu tiên ngành nghề sơn mài Việt Nam được tham gia vào Hermès in the Making”, Theo bà, mong muốn của đơn vị là đưa nghề thủ công đến gần hơn không chỉ với khách hàng, mà cả công chúng yêu cái đẹp và nghệ thuật chế tác.

Tại khu vực chế tác đồ da - linh hồn tạo nên tên tuổi của nhà mốt, nhiều người tham quan tỏ ra thích thú khi lần đầu được giải mã bí mật đằng sau độ bền bỉ của những đường chỉ may thủ công.

Bên cạnh việc tạo ra sản phẩm mới, triển lãm cũng dành một góc riêng để trình diễn công nghệ phục hồi và sửa chữa.

Các chuyên gia vốn được đào tạo bài bản từ kỹ nghệ làm yên ngựa trực tiếp thao tác xử lý các mũi khâu sờn rách hay phục hồi bề mặt da xuống màu.

Với hơn 200.000 sản phẩm được khách hàng toàn cầu gửi về bảo dưỡng mỗi năm, quy trình này cho thấy tư duy phát triển bền vững của ngành thủ công cao cấp: một món đồ xa xỉ được tạo ra để đồng hành qua nhiều thế hệ chứ không phải để thay thế.

Bên cạnh kỹ thuật khâu da trứ danh, sức hút của đồ da Hermès còn nằm ở nguồn nguyên liệu được tuyển chọn theo tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất ngành công nghiệp xa xỉ. Khác với nhiều nhà mốt sử dụng da xử lý bề mặt để che khuyết điểm, Hermès chỉ thu mua những tấm da nguyên tấm (full-grain) loại thượng hạng, giữ nguyên cấu trúc vân tự nhiên như da bê Togo, Epsom, Box Calf hay các dòng da quý hiếm như da cá sấu, da đà điểu.

Tại các xưởng thuộc da lâu đời ở Pháp, mỗi tấm da đều phải trải qua quy trình kiểm định gắt gao bằng mắt thường và xúc giác của các nghệ nhân bậc thầy. Chỉ những bề mặt hoàn hảo, không vết sẹo, côn trùng cắn hay nếp nhăn tự nhiên mới được giữ lại, đồng nghĩa với việc khoảng 90% số da thô trên thị trường bị loại bỏ ngay từ vòng đầu.

Một điểm nhấn khiến công chúng Thủ đô đặc biệt tự hào tại triển lãm lần này là sự góp mặt chính thức của nghề sơn mài truyền thống Việt Nam. Tại khu vực sơn mài trên gỗ, nghệ nhân Nguyễn Phương, tổ trưởng tổ vẽ tại xưởng chế tác đối tác của Hermès, đang vẽ thủ công lên nắp một chiếc hộp mang tên Théorème.

Mỗi mẫu thiết kế phải đi qua hành trình từ bản vẽ giấy, thử nghiệm hoa văn, phối màu rồi gửi sang Pháp kiểm duyệt. Một nhóm 4-5 nghệ nhân thường phải chỉnh sửa qua nhiều vòng, có những mẫu phải điều chỉnh tới lần thứ 5 mới nhận được cái gật đầu thông qua.

Chia sẻ về dấu mốc này, bà Đinh Mai Linh cho biết, đội ngũ đã mất tới 3 năm nỗ lực để đưa triển lãm về Hà Nội. Đây cũng là chặng dừng chân đầu tiên sơn mài Việt được đưa vào không gian trình diễn của Hermès in the Making.

Ở khu vực chế tác đồ da, kỹ thuật khâu yên ngựa cho thấy vì sao những đường may thủ công được xem là một trong những yếu tố tạo nên độ bền của sản phẩm

Người thợ sử dụng hai đầu kim trên cùng một sợi chỉ lanh tẩm sáp ong, lần lượt đan chéo qua từng lỗ trên da. Cấu trúc này giúp đường may vẫn giữ được liên kết ngay cả khi một đoạn chỉ bị đứt, khác với cách khâu thông thường, có thể khiến đường chỉ dễ tuột theo.

Tại bàn trình diễn chế tác đồ da, nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngạc nhiên khi thấy bộ dụng cụ của nghệ nhân Hermès hoàn toàn vắng bóng máy móc điện tử hiện đại. Thay vào đó là những công cụ cơ khí cầm tay thuần túy, được lưu truyền và tinh chỉnh qua hàng thế kỷ như dùi đục lỗ xiên (pricking iron), kẹp gỗ giữ da (stitching pony), dao lạng mỏng mép da (skiving knife) và con lăn tạo rãnh nhiệt (fileteuse).

Đặc biệt, nhiều nghệ nhân vẫn sử dụng chính bộ dụng cụ cá nhân đã gắn bó suốt hàng chục năm làm nghề, bề mặt gỗ và thép bóng lên theo dấu vết thời gian minh chứng sống động cho triết lý tôn vinh bàn tay con người của nhà mốt Pháp.

Trong bối cảnh các thương hiệu xa xỉ phải duy trì sức hấp dẫn trước nhóm khách hàng ngày càng quan tâm đến giá trị thực của sản phẩm, việc đưa nghệ nhân và quy trình chế tác ra trước công chúng là một cách kể câu chuyện thương hiệu bằng trải nghiệm trực tiếp. Triển lãm Hermès in the Making mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 27/11 đến ngày 6/12 (nghỉ ngày 30/11), trong khung giờ 10h30-19h, tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).