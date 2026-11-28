Ngày 27/11, Shin Min Ah đã có cuộc phỏng vấn với MyDaily nhân dịp bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn chính thức khép lại. Hoàng Hậu Tái Hôn là tác phẩm tình cảm giả tưởng xoay quanh câu chuyện của Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah). Sau khi nhận được thông báo ly hôn từ Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon), cô đưa ra yêu cầu được tái hôn với Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Tây Vương quốc.

Shin Min Ah đã có cuộc phỏng vấn với MyDaily nhân dịp bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn chính thức khép lại.

Trong phim, Shin Min Ah đảm nhận vai một hoàng hậu không chấp nhận số phận bị ruồng bỏ mà quyết tâm giành quyền tự quyết định cuộc đời mình. Chia sẻ về lần đầu thử sức với thể loại tình cảm giả tưởng, Shin Min Ah thừa nhận bản thân từng có không ít lo lắng xen lẫn kỳ vọng.

"Tôi lần đầu tiếp xúc với thể loại tình cảm giả tưởng thông qua kịch bản Hoàng Hậu Tái Hôn. Trước đó, tôi chỉ biết đây là một thể loại rất được yêu thích", nữ diễn viên cho biết.

Tuy nhiên, sau khi bộ phim chính thức ra mắt, phản ứng của khán giả quốc tế lại nồng nhiệt hơn những gì Shin Min Ah từng hình dung. "Tôi nhận ra rằng khán giả thực sự tập trung vào câu chuyện của bộ phim. Đó là một trải nghiệm khiến tôi vừa biết ơn, vừa cảm thấy thật kỳ diệu", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Shin Min Ah, sức hút của nguyên tác là một trong những lợi thế lớn giúp bộ phim nhận được sự quan tâm ngay từ khi chưa phát sóng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc ê-kíp phải đối mặt với kỳ vọng không nhỏ từ khán giả.

Theo Shin Min Ah, sức hút của nguyên tác là một trong những lợi thế lớn giúp bộ phim nhận được sự quan tâm.

Trước khi dự án được thực hiện, từng có những ý kiến cho rằng Hoàng Hậu Tái Hôn sẽ được chuyển thể theo phong cách phim cổ trang Hàn Quốc hoặc cổ trang cách tân. Song cuối cùng, ê-kíp quyết định lựa chọn phần hình ảnh mang đậm màu sắc tình cảm giả tưởng phương Tây.

Từ trang phục riêng biệt của từng nhân vật đến lễ phục đăng quang, mọi chi tiết đều được đầu tư nhằm xây dựng thế giới đặc trưng của tác phẩm. Shin Min Ah cho biết dù không thể đoán trước kết quả, ê-kíp vẫn quyết định mạnh dạn thử sức. Điều quan trọng nhất đối với nữ diễn viên là câu chuyện tình yêu giữa hoàng hậu và vị hoàng tử mới có thể dễ dàng chạm đến cảm xúc của khán giả.

Khi nhắc đến phân cảnh ngồi khinh khí cầu cùng Lee Jong Suk, Shin Min Ah hài hước hỏi: "Chẳng phải rất đậm chất Disney sao?". Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự hài lòng với phần âm nhạc hùng tráng, mang đến cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Bên cạnh đó, điều khiến Shin Min Ah lo lắng nhất trong quá trình thực hiện bộ phim là liệu khán giả có thể đồng cảm với những diễn biến tâm lý của nhân vật Navier hay không.

"Tôi từng lo lắng nếu khán giả không theo kịp cảm xúc của nhân vật thì phải làm sao. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, tôi nhận ra họ đã đứng về phía tôi, thậm chí còn cùng tôi mắng những nhân vật khác. Mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì chúng tôi mong muốn", Shin Min Ah bật cười chia sẻ.

Đáng chú ý, nữ diễn viên cũng dành nhiều lời cảm ơn trước sự đầu tư mạnh tay của Disney+ trong chiến dịch quảng bá bộ phim trên phạm vi quốc tế. Theo Shin Min Ah, ngân sách quảng bá tại mỗi quốc gia được phân bổ khác nhau. Nữ diễn viên cho rằng Disney+ đã đánh giá cao tiềm năng thành công của tác phẩm, từ đó dành nhiều nguồn lực cho hoạt động truyền thông.

Nữ diễn viên cũng dành nhiều lời cảm ơn trước sự đầu tư mạnh tay của Disney+.

"Hình ảnh của tôi xuất hiện ở rất nhiều nơi tại nước ngoài. Tôi có những người chị họ ở Dubai, Los Angeles và Pháp, mọi người đều chụp ảnh rồi gửi cho tôi. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi nhận ra bộ phim đã nhận được rất nhiều kỳ vọng tại các quốc gia", Shin Min Ah tiết lộ.

Nữ diễn viên khẳng định bản thân vô cùng biết ơn trước sự hỗ trợ và quảng bá tích cực của Disney+ dành cho phim. Việc hình ảnh Shin Min Ah xuất hiện tại nhiều thị trường quốc tế không chỉ cho thấy quy mô quảng bá của dự án mà còn phản ánh tham vọng đưa một tác phẩm chuyển thể của Hàn Quốc tiếp cận đông đảo khán giả toàn cầu. Với Shin Min Ah, đây cũng là dấu mốc đáng nhớ khi nữ diễn viên lần đầu thử sức với thể loại tình cảm giả tưởng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.