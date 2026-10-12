Vì Nhân dân phục vụ

Lãnh đạo xã Nà Tấu thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện của người dân trên địa bàn.

Trước đây, 15ha ruộng của nhiều hộ dân ở bản Trung Tâm, Hồng Líu, xã Nà Tấu thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước. Mưa lớn, nước tràn qua ruộng; nắng kéo dài, đồng đất lại khô hạn, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Từ những kiến nghị của cử tri, giữa năm 2025, công trình thủy lợi và hệ thống kênh dài gần 1km được xây dựng, giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, yên tâm canh tác. Ông Lò Văn Kiểm, bản Trung Tâm, xã Nà Tấu chia sẻ: Bây giờ người dân chúng tôi rất phấn khởi, có nước vào ruộng rất tốt. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã đầu tư cho Nhân dân.

Với ông Lò Văn Kiểm và nhiều hộ dân nơi đây, niềm vui không chỉ là khi thấy những thửa ruộng có đủ nước sản xuất mà còn ở việc những kiến nghị chính đáng của bà con được chính quyền lắng nghe, quan tâm giải quyết. Qua thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ đại biểu HĐND xã Nà Tấu đã tiếp nhận hơn 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp nhận, xem xét và xử lý đúng thẩm quyền.

Ông Mùa A Vừ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Tấu cho biết: Muốn tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ phải gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Những kiến nghị chính đáng của người dân phải được tiếp nhận, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết đến cùng. Có như vậy, người dân mới tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào.

Ở nhiều xã, việc thay đổi cách tiếp cận trong phương thức lãnh đạo, điều hành đã mang lại những chuyển biến tích cực. Thay vì chờ người dân đến trụ sở phản ánh, kiến nghị, cán bộ chủ động xuống thôn, bản nắm tình hình, tìm hiểu những khó khăn phát sinh trong đời sống. Các cuộc họp dân tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội, định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi...

Cách làm này được xã Mường Nhé cụ thể hóa trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Với chủ trương mở rộng diện tích cà phê, mục tiêu đạt 1.000ha trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm 2026, xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trồng mới 300ha. Quá trình triển khai, cán bộ xã trực tiếp xuống các bản khảo sát đất đai, gặp gỡ người dân, nắm nhu cầu, điều kiện sản xuất của từng hộ. Từ những thông tin thu thập tại cơ sở, xã rà soát diện tích phù hợp, hướng dẫn kỹ thuật và lựa chọn các hộ tham gia, bảo đảm người dân được biết, được bàn và cùng tham gia thực hiện.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Toong giải quyết các thủ tục hành chính giúp người dân.

Ông Nguyễn Văn Úy, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé cho biết: Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đề cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn, kịp thời trao đổi, giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn, tiếp thu những ý kiến phù hợp để điều chỉnh cách làm. Khi người dân hiểu, đồng tình và thấy rõ lợi ích, việc triển khai các chương trình, dự án sẽ thuận lợi hơn.

Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh thần vì Nhân dân phục vụ hiển hiện trong từng công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Sự thay đổi thể hiện rõ ngay trong cách cán bộ tiếp xúc, hướng dẫn người dân. Những quy định, thủ tục được giải thích cụ thể, dễ hiểu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc còn vướng mắc, cán bộ chủ động trao đổi với bộ phận chuyên môn để tìm cách tháo gỡ, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu, giảm thời gian và số lần đi lại. Bà Vừ Thị Sa, bản Huổi Lanh, xã Mường Toong chia sẻ: Mỗi lần lên xã làm giấy tờ, tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể nên cũng yên tâm hơn. Thiếu giấy tờ gì thì cán bộ nói rõ để mình bổ sung, chỗ nào chưa hiểu thì giải thích cho mình hiểu. Nhờ vậy, làm thủ tục cũng thuận tiện hơn, đỡ phải đi lại nhiều lần.

Niềm tin của người dân là thước đo hiệu quả công việc, là minh chứng cho sự gắn bó của cán bộ với cơ sở và nhân dân. Thực tiễn hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, khi cán bộ dành nhiều thời gian bám địa bàn, nắm sát tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng sẽ được triển khai thuận lợi hơn. Những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở được phát hiện và giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân.