Gia Lai: Thúc đẩy chuyển đổi hơn 10.000 ha cao su chết, kém phát triển

Tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí về năng lực tài chính, công nghệ, thị trường tiêu thụ và cam kết tiến độ, phấn đấu khởi công dự án ngay trong năm 2026.

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Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Việc chuyển đổi được triển khai nhằm cụ thể hóa Kết luận số 261-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Về phía UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cũng đã có công văn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị nhằm rà soát diện tích, định hướng mô hình sản xuất và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Theo đó, khoảng 9.060,88 ha được đề xuất thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông, lâm kết hợp; khoảng 1.100,59 ha được đề xuất phát triển nông nghiệp ngắn ngày; khoảng 220,98 ha dự kiến thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn và 57,12 ha có khả năng phát triển năng lượng. Ngoài ra, tỉnh còn rà soát 764,10 ha đất đã thu hồi, giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý và khoảng 1.490,17 ha đất xen kẹp. Sở Tài chính cũng đã ra thông báo về tiêu chí, định hướng đề xuất dự án đầu tư trên diện tích cao su chết, kém phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai gửi các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.

Theo định hướng thu hút đầu tư của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa phương tập trung vào hai nhóm mô hình chính là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông, lâm kết hợp. Đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh ưu tiên hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ tiên tiến, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các loại cây trồng được định hướng gồm chuối, dứa, cây ăn quả, cây dược liệu và cây nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Đối với mô hình nông, lâm kết hợp, tỉnh định hướng phát triển cây tếch, cây gỗ lớn và các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, kết hợp cây nông nghiệp phù hợp và chăn nuôi bò. Việc lựa chọn mô hình cần căn cứ điều kiện đất đai, khả năng tổ chức sản xuất, hiệu quả kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Để bảo đảm tính khả thi, các dự án phải phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung cấp xã; xác định rõ vị trí, ranh giới, tọa độ, hiện trạng đất đai và phương án sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án hoặc có hợp đồng hợp tác với đối tác đủ năng lực.

Về tài chính, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án; phần vốn còn lại phải có phương án huy động hợp pháp. Các dự án cần làm rõ công nghệ sản xuất, nguồn gốc thiết bị, dây chuyền, giải pháp chuyển đổi số, quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh ưu tiên các mô hình tiết kiệm nước, năng lượng, giảm phát thải và phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Đối với dự án phục vụ xuất khẩu, nhà đầu tư phải xác định thị trường mục tiêu, phương án tiêu thụ và hợp tác với đối tác nước ngoài. Các dự án trồng trọt phải thực hiện đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Đồng thời, nhà đầu tư phải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, an toàn sinh học đối với chăn nuôi và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến trồng rừng thay thế, tài chính đất đai.

Một trong những yêu cầu quan trọng của tỉnh là tiến độ triển khai dự án. Nhà đầu tư phải cam kết khởi công ngay trong năm 2026, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý không quá 30 ngày kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tài chính đề nghị các doanh nghiệp trực tiếp quản lý diện tích cao su kém phát triển và các nhà đầu tư quan tâm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất, gửi qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai trong tháng 10/2026. Hồ sơ được lập theo quy định của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh được kỳ vọng tạo cơ sở lựa chọn các dự án phù hợp, khai thác hiệu quả diện tích cao su chết, kém phát triển, nâng cao giá trị sử dụng đất và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại địa phương.