Việt Nam ra mắt mạng lưới công nghiệp văn hóa, thúc đẩy ứng dụng AI

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 17 bài toán trọng tâm năm 2026. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đánh dấu bước tiến trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mạng lưới được thành lập nhằm tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và các tổ chức nghiên cứu. Qua đó, từng bước đưa những ý tưởng, sản phẩm văn hóa đến gần hơn với thị trường trong nước và quốc tế.

Kết nối công nghiệp văn hóa với công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh yêu cầu hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có bản sắc riêng, kết hợp những giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại.

Theo Bộ trưởng, công nghiệp văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc mà còn tạo ra sản phẩm, việc làm và những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Trong đó, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Việt Hùng

Một trong những nhiệm vụ đặt ra là chuyển đổi các giá trị di sản thành sản phẩm và trải nghiệm số, phát triển hoạt động biểu diễn nghệ thuật gắn với du lịch, đồng thời mở rộng thị trường cho mỹ thuật, xuất bản và các ngành sáng tạo.

Đặc biệt, Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam hướng tới giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, khai thác dữ liệu số, phát triển tài sản trí tuệ và thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo.

Đây được xem là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp công nghệ, đơn vị sản xuất nội dung và người làm sáng tạo tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Thay vì triển khai những dự án riêng lẻ, mô hình mạng lưới sẽ tạo điều kiện để các bên kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cùng phát triển sản phẩm.

Công bố 17 bài toán trọng tâm, hướng tới mục tiêu đóng góp 7% GDP

Cùng với việc ra mắt mạng lưới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 16 bài toán trọng tâm năm 2026, tập trung vào phát triển hạ tầng sáng tạo, ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, đáng chú ý là dự án Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, hướng tới số hóa, chuẩn hóa và kết nối các nguồn tài nguyên văn hóa. Nền tảng này được định hướng phục vụ nghiên cứu, giáo dục, sản xuất nội dung và phát triển các ứng dụng AI liên quan đến văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa được kỳ vọng tạo môi trường kết nối người sáng tạo, chủ sở hữu bản quyền, nhà đầu tư và doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ hoạt động giao dịch và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Ở lĩnh vực giải trí số, các dự án phim trường số, nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn và phát triển trò chơi điện tử mang bản sắc Việt Nam cũng nằm trong danh mục ưu tiên.

Hai dự án trò chơi điện tử mang tên Hào khí Đông A và Sơn Hà Dị lục được đặt mục tiêu phát hành trong năm 2027, khai thác các yếu tố lịch sử, văn hóa Việt Nam để phục vụ người chơi trong nước và quốc tế.

Đối với du lịch, hai nền tảng Vietnam.Travel và Visit Vietnam được định hướng trở thành cửa ngõ du lịch số, tích hợp dữ liệu và AI nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa điểm đến và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, danh mục còn có các sáng kiến về xuất bản theo nhu cầu, thể thao điện tử, thời trang, ẩm thực và xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Về nguồn lực phát triển, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, từ năm 2026, Nhà nước định hướng bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang triển khai các nhiệm vụ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030.

Đáng chú ý, Bộ đang xây dựng Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa, dự kiến trình Quốc hội trong tháng 10/2026, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực này.

Theo định hướng của Bộ, hiệu quả phát triển công nghiệp văn hóa phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể như sản phẩm được thương mại hóa, doanh thu của doanh nghiệp, thu nhập của người sáng tạo và khả năng tiếp cận các sản phẩm văn hóa của người dân.

Việc thành lập Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo nội dung và các nhà đầu tư, góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt Nam có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.