Cụ ông ở tuổi 91 vẫn miệt mài làm việc thiện theo gương Bác

Từ căn bếp tình thương đến những căn nhà nghĩa tình, hành trình của cụ cho thấy giá trị của việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện thiết thực qua từng việc làm vì cộng đồng.

Cụ Võ Văn Tuần hỗ trợ gạo cho người dân khó khăn

Bền bỉ kết nối những tấm lòng nhân ái

Năm 1999, cụ Võ Văn Tuần bắt đầu tham gia công tác từ thiện. Từ những việc làm ban đầu, cụ dần trở thành cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Năm 2010, Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch được thành lập, cụ Tuần đảm nhận vai trò Trưởng ban điều hành. Ban đầu, nhà ăn chủ yếu phục vụ học sinh ở xa nhà, có hoàn cảnh khó khăn. Qua thời gian, hoạt động được mở rộng, hỗ trợ thêm người lao động nghèo, người bán vé số và những trường hợp cần giúp đỡ.

Để duy trì căn bếp nghĩa tình, cụ cùng các thành viên kiên trì vận động nguồn lực trong cộng đồng. Người góp tiền, người hỗ trợ gạo, rau củ, thực phẩm; người dành thời gian sơ chế, nấu nướng, phục vụ. Mỗi người đảm nhận một phần việc, cùng hướng đến mục tiêu mang những bữa ăn thiết thực đến người cần giúp đỡ.

Theo số liệu ghi nhận, mỗi năm cụ vận động khoảng 800 triệu đồng phục vụ hoạt động Nhà ăn tình thương. Bên cạnh đó, cụ còn vận động sách vở, dụng cụ học tập và quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm điều kiện để các em vững bước đến trường.

Không dừng lại ở việc chăm lo bữa ăn, cụ Võ Văn Tuần còn tích cực kết nối nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội. Hằng năm, cụ vận động hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh, hỗ trợ phương tiện chuyển bệnh và sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Hỗ trợ những phần ăn cho học sinh

Trong đó, việc hỗ trợ người bệnh luôn được cụ quan tâm. Từ vận động mua xe từ thiện phục vụ chuyển bệnh đến hỗ trợ nhiên liệu, sửa chữa phương tiện, cụ đều cố gắng kết nối các nguồn lực để duy trì những chuyến xe nghĩa tình, giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp cận cơ sở y tế khi cần thiết.

Ở tuổi 91, dù sức khỏe không còn như trước, cụ vẫn quan tâm, theo dõi hoạt động của Nhà ăn tình thương, vận động các nguồn hỗ trợ và tham gia những công việc phù hợp với khả năng. Khoảng 20 thành viên thường xuyên đồng hành cùng nhà ăn, phần lớn là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Với cụ, ý nghĩa của công tác thiện nguyện không chỉ nằm ở số tiền vận động hay số phần quà trao tặng, mà còn ở khả năng tập hợp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Khi nhiều người cùng chung tay, những việc tưởng chừng khó khăn có thể trở thành hiện thực, giúp những hoàn cảnh yếu thế có thêm cơ hội vươn lên.

Từ nhận thức đến thực hành bằng việc làm cụ thể

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13.7.2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, chú trọng thực hành thường xuyên, thiết thực và hiệu quả. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu mỗi người không chỉ nhận thức đúng mà còn phải vận dụng những giá trị đã học vào công việc và đời sống.

Nhiều người đến giúp việc tại Nhà ăn tình thương

Nhìn từ hành trình hơn 25 năm làm công tác xã hội, từ thiện của cụ Võ Văn Tuần, tinh thần nhân ái được thể hiện bằng những việc làm gần gũi với đời sống người dân. Đó là bữa cơm dành cho học sinh xa nhà, quyển tập tặng trẻ em nghèo, phần quà trao đến hộ khó khăn hay chuyến xe đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Những việc làm bình dị được duy trì bền bỉ đã góp phần đưa tinh thần sẻ chia trở thành hành động cụ thể, có ích cho cộng đồng.

Không chỉ trực tiếp tham gia hoạt động thiện nguyện, cụ còn chú trọng xây dựng môi trường để người dân, tín đồ tìm hiểu những giá trị đạo đức và tiếp tục lan tỏa việc tốt.

Năm 2024, cụ cùng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã thực hiện mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng”, trưng bày sách, báo, hình ảnh và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Mô hình góp phần tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức và vận dụng những giá trị tốt đẹp vào đời sống.

Cụ còn phối hợp với Công an xã triển khai mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn xã hội”, góp phần tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Qua đó, tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng và sự gắn kết giữa hoạt động tôn giáo với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Những việc làm của cụ cũng cho thấy ý nghĩa của phương pháp tổ chức hoạt động dựa trên thực tiễn và sự tham gia của người dân. Thay vì chỉ hỗ trợ từng trường hợp riêng lẻ, cụ kiên trì xây dựng mạng lưới kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm và tình nguyện viên; phân công công việc phù hợp, huy động nguồn lực xã hội và duy trì những hoạt động đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Nhờ đó, công tác thiện nguyện có thêm điều kiện duy trì lâu dài, từng bước lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự tương trợ trong cộng đồng.

Điều khiến cụ Tuần vui nhất là nhìn thấy những người từng nhận sự giúp đỡ tiếp tục biết sẻ chia với người khác. Có những học sinh từng được hỗ trợ tại Nhà ăn tình thương khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi trưởng thành, có việc làm ổn định, các em quay trở lại đóng góp, tiếp sức cho hoạt động của nhà ăn.

Cụ Võ Văn Tuần nhận Bằng khen về thành tích làm việc thiện

Theo cụ, đó là điều đáng quý của công tác từ thiện. Khi người được giúp đỡ tiếp tục giúp đỡ người khác, tinh thần nhân ái không dừng lại ở một lần trao nhận mà được nối dài qua nhiều thế hệ. Đây cũng là kết quả có ý nghĩa của việc tập hợp sức dân, phát huy tinh thần tự nguyện và nuôi dưỡng trách nhiệm đối với cộng đồng.

Những đóng góp bền bỉ của cụ Võ Văn Tuần được các cấp, các ngành ghi nhận. Cụ được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tuyên dương công đức, nhận nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen vì những đóng góp trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và các phong trào tại địa phương.

Đặc biệt, năm 2025, cụ được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với cụ, sự ghi nhận ấy là niềm vui, nhưng điều quan trọng hơn cả là Nhà ăn tình thương tiếp tục duy trì hoạt động, học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường, người nghèo được sẻ chia và người bệnh nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.

Nhiều tổ chức hỗ trợ Nhà ăn tình thương của cụ Võ Văn Tuần

Hơn 25 năm làm công tác xã hội, từ thiện, cụ Võ Văn Tuần vẫn giữ quan niệm giản dị: Còn sức thì còn cống hiến. Ở tuổi 91, cụ tiếp tục kết nối các tấm lòng nhân ái, góp sức duy trì những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Từ câu chuyện của cụ, có thể thấy việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao, mà được vun đắp bằng tinh thần trách nhiệm, cách làm thiết thực và sự kiên trì trong từng công việc hằng ngày.

Từ căn bếp tình thương, những phần quà, quyển tập đến những căn nhà và chuyến xe chuyển bệnh, giá trị hành trình của cụ không chỉ nằm ở nguồn lực đã vận động hay số người được giúp đỡ, mà còn ở những tấm lòng được kết nối, những việc tốt được tiếp nối và tinh thần nhân ái ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.