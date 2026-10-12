Diamond Properties bán 2,58 triệu cổ phiếu Novaland

Diamond Properties hoàn tất 95,6% kế hoạch bán cổ phiếu NVL

Diamond Properties đã bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) trong ngày 6/10. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Trước đó, cổ đông này đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu. Khối lượng thực hiện tương đương 95,6% kế hoạch; lý do chưa bán hết được nêu là kế hoạch thay đổi. Tính theo mệnh giá, thương vụ mang về 25,8 tỷ đồng, còn căn cứ giá đóng cửa phiên 6/10, giá trị ước khoảng 26,8 tỷ đồng.

Đây là lần thứ tư trong năm Diamond Properties bán cổ phiếu NVL. Sau giao dịch, doanh nghiệp còn sở hữu hơn 178,4 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 7,43% vốn Novaland.

Tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Bùi Thành Nhơn còn 39,75%

Diamond Properties thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn. Con trai ông Nhơn, ông Bùi Cao Nhật Quân, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL và thành viên Hội đồng quản trị Diamond Properties.

Việc bán cổ phiếu khiến tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình ông Nhơn giảm còn khoảng 39,75%, tiến gần mốc 36% gắn với quyền phủ quyết tại Novaland. Theo thông tin được nêu, nhóm cổ đông nắm từ 36% vốn có thể ngăn các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông trong trường hợp không có cổ đông khác sở hữu 65% để thông qua.

NVL hồi phục, Novaland dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng

Cuối tuần trước, NVL đảo chiều tăng hết biên độ sau thời gian điều chỉnh kéo dài, có lúc xuống dưới mệnh giá. Cổ phiếu đóng cửa ở 10.950 đồng, thấp hơn 18% so với đầu năm và gần một nửa so với mức đỉnh năm nay vào cuối tháng 4.

Novaland gần đây công bố kế hoạch chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ trái phiếu của doanh nghiệp và công ty con. Đây là lần đầu trong 5 năm doanh nghiệp huy động vốn từ cổ đông.

Trong nửa đầu năm, NVL ghi nhận lãi sau thuế hơn 1.700 tỷ đồng, trái ngược khoản lỗ hơn 666 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả chủ yếu đến từ bàn giao nhà tại Aqua City, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village, cùng lợi nhuận từ thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư mua vốn.