Ukraine sắp triển khai tên lửa đạn đạo nội địa tầm bắn 855km

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã yêu cầu hãng vũ khí Fire Point đẩy nhanh tiến độ phát triển tên lửa đạn đạo FP-9, trong bối cảnh Kiev đang tăng cường năng lực tập kích tầm xa.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 3/10, ông Zelensky nói đã gọi điện cho lãnh đạo công ty Fire Point để thúc giục doanh nghiệp này đẩy nhanh chương trình.

"Tôi nói với họ rằng, FP-9 của tôi đâu?", ông Zelensky kể lại, đồng thời khẳng định tên lửa sẽ sẵn sàng trong mùa thu này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Zelensky ngày 1/10 thông báo tên lửa đạn đạo FP-7 do Fire Point phát triển đã lần đầu được sử dụng trong thực chiến.

Video do ông công bố cho thấy một tên lửa được phóng vào ban đêm, nhưng không xác định được thời điểm khai hỏa và mục tiêu.

Theo Fire Point, tên lửa đạn đạo FP-7 có tầm bắn 250 km, tốc độ tối đa 5.400 km/h và mang đầu đạn nặng 200 kg.

Thiết kế của tên lửa này dựa trên tên lửa 48N6, loại vũ khí được Liên Xô phát triển vào cuối thập niên 1980 cho tổ hợp phòng không S-300PM-1.

Tên lửa đạn đạo FP-9 có kích thước lớn hơn FP-7, đồng thời được giới thiệu với tốc độ và tầm bắn cao hơn.

Fire Point cho biết tên lửa đạt vận tốc 7.920 km/h, mang đầu đạn nặng 800 kg và có tầm bắn 855 km.

Với tầm bắn này, tên lửa được quảng bá có khả năng vươn tới thủ đô Moskva của Nga.

Ukraine thời gian qua đã tăng cường sử dụng UAV tập kích các mục tiêu tại Moskva. Tuy nhiên, theo nội dung bài gốc, tên lửa đạn đạo được đánh giá có tốc độ và sức công phá lớn hơn UAV.

Ông Zelensky cũng cáo buộc Nga thay đổi chính sách tấn công, đồng thời nói Ukraine sẽ đáp trả chủ yếu nhằm vào các cơ sở năng lượng và mục tiêu liên quan đến nguồn lực phục vụ chiến tranh. Nga chưa bình luận về các cáo buộc này.