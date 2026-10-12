Vật thể bay không xác định từ Ukraine tấn công Nga

Những phương tiện bay này có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, xác định vị trí các hệ thống phòng không hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khác.

Các vật thể bay không xác định đã được phát hiện và bắn hạ trên khu vực Yaroslavl. (Ảnh: Global Look Press)

Theo giới khu vực, khinh khí cầu do thám của Ukraine lần đầu tiên được phát hiện tại vùng Yaroslavl. Giới chức địa phương cho biết một số vật thể bay nhỏ đã bị bắn hạ vào ngày 9/10, đồng thời kêu gọi người dân thông báo cho lực lượng khẩn cấp nếu phát hiện vật thể đáng ngờ trên bầu trời hoặc tìm thấy những mảnh vỡ chưa xác định được nguồn gốc.

Các quan chức Nga cáo buộc những khinh khí cầu này được phóng từ lãnh thổ Ukraine. Theo đánh giá của giới chức, những quả cầu bay cỡ nhỏ không chỉ có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát mà còn có thể được sử dụng để gây nhiễu loạn hoạt động của hệ thống phòng không đối phương.

Cụ thể, các phương tiện này có thể giúp thu thập thông tin về vị trí triển khai của những tổ hợp phòng không, qua đó hỗ trợ xác định mục tiêu cho các đợt tấn công tiếp theo.

Vùng Yaroslavl đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa từ Ukraine trong những tuần gần đây. Vào giữa tháng 9, quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ 65 máy bay không người lái (UAV) trên địa bàn khu vực chỉ trong 1 ngày, trong khuôn khổ một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một nhà máy lọc dầu địa phương.

Dù vụ việc hôm 9/10 là lần đầu tiên loại khinh khí cầu này được ghi nhận tại Yaroslavl, quân đội Nga từng đối phó với các phương tiện tương tự của Ukraine, trong đó có cả khinh khí cầu mang chất nổ. Tháng 9/2025, lực lượng Ukraine được cho là đã tìm cách tấn công một số khu vực của Nga bằng hàng chục khinh khí cầu chứa chất nổ.

Theo tờ The Wall Street Journal, tháng 2 rằng Kiev đã sử dụng khinh khí cầu tầm cao trong các hoạt động nhằm vào Nga kể từ khi xung đột leo thang năm 2022. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vụ việc như vậy chỉ bắt đầu được phát hiện vào mùa thu năm 2024, trước khi số vụ được báo cáo tăng lên vào cuối mùa hè năm 2025.

Các vụ việc liên quan đến khinh khí cầu diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào kho chứa tên lửa, và những cơ sở lắp ráp UAV. Moscow mô tả các hoạt động này là hành động đáp trả những cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga, đồng thời cáo buộc Kiev thực hiện các hành động khủng bố.

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đe dọa tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, Moscow tuyên bố sẽ đẩy mạnh các đòn đáp trả vào cơ sở quân sự Ukraine.

Ngày 7/10, quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một cơ sở sản xuất đạn dược thông minh, nơi được cho là phục vụ việc lắp ráp và lưu trữ tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-9 cùng các linh kiện liên quan.