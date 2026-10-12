Mỹ tính toán hành động để đưa một đồng minh NATO chính thức gia nhập G20

Mỹ muốn đưa Ba Lan chính thức gia nhập G20. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời Hãng thông tấn Ba Lan (PAP), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẽ tiếp tục thảo luận với các thành viên G20 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của nhóm. Mỹ đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, ảnh hưởng quốc tế ngày càng tăng của Ba Lan, cũng như những đóng góp của nước này tại các nhóm công tác và hội nghị cấp bộ trưởng G20 trong năm nay.

Theo PAP, Mỹ đã đề xuất đưa nội dung về tư cách thành viên thường trực của Ba Lan vào một tuyên bố chung đang được đàm phán để thông qua tại hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 12 tới ở Miami. Đề xuất này dự kiến được thảo luận tại một cuộc họp trực tuyến sắp tới giữa đại diện các nước thành viên.

Ba Lan hiện chưa phải là thành viên thường trực của G20, nhưng sẽ tham gia các cuộc họp của nhóm trong năm 2026 theo lời mời của Mỹ. Tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính Ba Lan cho biết, nước này tham gia đầy đủ các cuộc họp cấp nhóm công tác và đang tìm cách chính thức gia nhập G20. Tuyên bố chung Ba Lan-Mỹ hồi tháng 4 cũng xác nhận Washington ủng hộ mục tiêu này.

Ba Lan cho rằng, quá trình chuyển đổi kinh tế cùng vị thế ngày càng lớn trong nền kinh tế châu Âu, là cơ sở để nước này trở thành thành viên chính thức của G20.

Truyền thông Ba Lan dẫn lời Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Ba Lan Andrzej Domański thừa nhận, tiến trình đàm phán về tư cách thành viên thường trực còn khó khăn, song cho rằng, nước này có những cơ sở thuyết phục để theo đuổi mục tiêu. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Ba Lan có thể tiếp tục được mời tham dự các hoạt động của G20 trong năm tới.

Nếu trở thành thành viên thường trực, Ba Lan sẽ có vị trí ổn định trong các cuộc thảo luận của G20, thay vì phụ thuộc vào lời mời của nước giữ chức chủ tịch luân phiên hằng năm.

Trở ngại lớn đối với đề xuất của Mỹ hiện nay là yêu cầu đạt được sự đồng thuận của các thành viên hiện tại, trong đó có Nga. Quan hệ giữa Nga với Ba Lan và các nước phương Tây khác đã xấu đi kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022. Hiện chưa có thông tin xác nhận Nga ủng hộ việc kết nạp Ba Lan.

Sau cuộc họp của đại diện G20 tại Washington ngày 2/10, ông Marcin Przydacz, người đứng đầu Văn phòng Chính sách quốc tế của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, nêu ba kịch bản đối với nước này. Mục tiêu ưu tiên là trở thành thành viên chính thức.

Phương án thứ hai là Ba Lan được trao quy chế khách mời thường trực, tương tự như Tây Ban Nha. Kịch bản còn lại là nước này tiếp tục tham dự theo lời mời của các chủ tịch luân phiên G20 trong tương lai, gồm Anh năm 2027 và Hàn Quốc năm 2028.

Ba Lan đang vận động thêm sự ủng hộ từ các đối tác ngoài châu Âu và Bắc Mỹ. Trước mắt, Washington dự kiến tiếp tục vận động cho đề xuất của Ba Lan tại cuộc họp trực tuyến sắp tới giữa các đại diện G20. Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/12. Tổng thống Nawrocki được cho là sẽ đại diện Ba Lan tham dự sau khi nhận lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.