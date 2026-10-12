Oanh tạc cơ B-21 có thể mang những vũ khí nào?

Một trong những năng lực quan trọng nhất của oanh tạc cơ B-21 Raider là khả năng mang nhiều loại vũ khí trong khoang bên trong.

Cách bố trí này vừa giúp máy bay duy trì đặc tính tàng hình, vừa cho phép thay đổi cấu hình theo từng nhiệm vụ. Tuy nhiên, Không quân Mỹ chưa công khai đầy đủ danh sách vũ khí mà B-21 sẽ sử dụng khi đạt trạng thái tác chiến.

Thông tin được xác nhận ở cấp độ chính thức là B-21 được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ thông thường và hạt nhân.

Không quân Mỹ cho biết máy bay có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công trực tiếp và vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không. Đây là cách mô tả có chủ ý ở mức khái quát, thay vì công bố toàn bộ các loại bom và tên lửa tương thích.

Với vũ khí thông thường, B-21 được kỳ vọng có thể sử dụng các loại bom dẫn đường và vũ khí tấn công tầm xa phù hợp với khoang vũ khí. Khả năng mang vũ khí bên trong đặc biệt quan trọng với một oanh tạc cơ tàng hình.

Khi vũ khí được đặt trong khoang, máy bay không phải mang các giá treo và vũ khí bên ngoài, qua đó hạn chế ảnh hưởng tới dấu hiệu radar và đặc tính khí động học.

Một trong những vũ khí được nhắc tới nhiều nhất trong tương lai của lực lượng oanh tạc cơ Mỹ là LRSO, tên viết tắt của Long Range Stand-Off Weapon, tên lửa hành trình phóng từ máy bay mang đầu đạn hạt nhân.

Không quân Mỹ cho biết LRSO sẽ thay thế tên lửa hành trình phóng từ máy bay AGM-86B hiện nay và được tích hợp trên cả các oanh tạc cơ hiện có lẫn thế hệ tương lai. Tuy nhiên, thông tin này không đồng nghĩa Không quân Mỹ đã công bố cấu hình triển khai LRSO cụ thể trên B-21.

Khả năng hạt nhân của B-21 đã được xác nhận rõ ràng hơn. Không quân Mỹ xác định đây là oanh tạc cơ tàng hình có khả năng mang vũ khí hạt nhân, đồng thời là thành phần tương lai của lực lượng oanh tạc cơ chiến lược Mỹ.

Điều đó đặt B-21 vào vị trí của một nền tảng có thể thực hiện cả nhiệm vụ răn đe hạt nhân lẫn tấn công thông thường.

GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, bom xuyên phá mục tiêu kiên cố có khối lượng khoảng 30.000 pound, cũng thường được đặt cạnh B-21 khi nói về vũ khí tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa khả năng của loại bom này và cấu hình vũ khí đã được Không quân Mỹ công khai xác nhận cho B-21.

Các tài liệu chính thức về B-21 hiện mô tả rộng về khả năng mang vũ khí tấn công trực tiếp và chưa công bố GBU-57 là một vũ khí đã được tích hợp trên B-21.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách B-21 được thiết kế. Kiến trúc hệ thống mở cho phép máy bay tiếp nhận các công nghệ và năng lực mới trong tương lai.

Vì vậy, khoang vũ khí không chỉ phục vụ những loại vũ khí đã có mà còn phải đáp ứng yêu cầu tích hợp các loại vũ khí mới khi chương trình phát triển chúng hoàn tất.

Điều này tạo ra sự linh hoạt lớn về cấu hình. Một nhiệm vụ có thể ưu tiên bom dẫn đường tấn công chính xác, trong khi nhiệm vụ khác có thể cần vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không hoặc năng lực hạt nhân.

Chi tiết về số lượng từng loại vũ khí mà B-21 có thể mang vẫn thuộc nhóm thông tin chưa được công khai đầy đủ.

Đây cũng là điểm cần phân biệt giữa B-21 và những oanh tạc cơ thế hệ cũ. Mỹ không chỉ muốn một máy bay có khoang vũ khí lớn, mà muốn một nền tảng có thể tiếp tục thích nghi với kho vũ khí thay đổi trong nhiều thập niên.

Khi vũ khí mới xuất hiện, kiến trúc mở của B-21 được thiết kế để giảm thời gian và rủi ro tích hợp.

Vì vậy, câu trả lời chính xác nhất hiện nay không phải là một danh sách dài các loại bom và tên lửa.

Điều có thể khẳng định là B-21 được thiết kế để mang hỗn hợp vũ khí thông thường và hạt nhân, gồm cả vũ khí tấn công trực tiếp và vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không.

Còn việc một loại vũ khí cụ thể đã được tích hợp, thử nghiệm hay đưa vào cấu hình tác chiến nào vẫn cần chờ những công bố chính thức tiếp theo.