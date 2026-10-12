Tin công nghiệp quốc phòng 12/10: Đức phát triển xe tăng mới

Đức phát triển xe tăng chiến đấu tương lai

Đức đã quyết định rút khỏi dự án Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chủ lực (MGCS) Pháp - Đức.

Theo thông tin từ đài BFM TV và báo Kommersant dẫn lời phát biểu của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon, trong khuôn khổ dự án này, hai nước đang phát triển một loại xe tăng mới để thay thế các xe tăng Leclerc hiện đang phục vụ trong quân đội Pháp và xe tăng Leopard-2 của Đức.

Tướng Fabien Mandon tuyên bố rằng ông không coi dự án MGCS "thất bại hoàn toàn". Ông lưu ý rằng trong quá trình làm việc, các nguyên tắc cơ bản của xe tăng mới đã được xác định. Tuy nhiên, kênh truyền hình dẫn lời ông nói: "Xét từ góc độ công nghiệp, đây không phải là tin tốt".

Mô hình xe tăng MGCS. Nguồn: Rheinmetall.

Dự án MGCS được khởi động vào năm 2017. Những bất đồng nhanh chóng nảy sinh giữa các bên, và việc phát triển xe tăng mới đã bị trì hoãn. Đây là dự án quốc phòng thứ hai với Pháp mà Đức rút khỏi trong năm nay. Vào tháng 6, việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới, FCAS, cũng được khởi động vào năm 2017, đã bị dừng lại. Cũng như trường hợp của MGCS, những bất đồng giữa các nhà sản xuất Đức và Pháp tham gia là lý do dẫn đến việc dự án bị chấm dứt, theo ghi nhận của Kommersant.

Defense News dẫn một số nguồn tin phân tích quân sự cho biết nó sẽ có thiết kế dễ dàng nâng cấp, pháo chính mới cỡ nòng 130mm hoặc 140mm, hệ thống giáp phức hợp, động cơ mới, công nghệ điều khiển hỏa lực và kết nối thông tin mạnh mẽ, nhiều khả năng xuất hiện phiên bản không người lái. Chính Bộ trưởng Lecornu từng miêu tả Pháp và Đức sẽ tạo ra “không phải xe tăng của tương lai mà là tương lai của xe tăng” với mục đích bảo đảm khả năng chiến đấu của quân đội hai nước trước những thay đổi về bối cảnh địa chính trị, quân sự trong tương lai.

Đồng thời với việc phát triển xe tăng thế hệ mới, Quân đội Đức hiện tiếp tục nâng cấp các đơn vị xe tăng Leopard-2 lên chuẩn 2A8 để kéo dài thời gian phục vụ. Thậm chí, Đức còn đang theo đuổi chương trình nâng cấp Leopard-2AX với hàng loạt công nghệ ứng dụng trước từ MGCS. Đây là bước thực nghiệm cần thiết để công nghệ sẽ áp dụng trên xe tăng tương lai đủ tin cậy và chi phí rẻ.

Ukraine sẽ không tự sản xuất tên lửa Storm Shadow trong tương lai gần

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, bà Louise Sander-Jones, cho biết Ukraine vẫn còn một chặng đường dài trước khi bắt đầu sản xuất tên lửa hành trình SCALP và Storm Shadow do sự phức tạp về mặt kỹ thuật của các hệ thống này.

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đơn giản là vì sự phức tạp của các hệ thống vũ khí này," bà Sander-Jones nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Figaro.

Thứ trưởng Quốc phòng Anh cho biết thêm, London và Kiev hiện đang xem xét các dự án có thể được triển khai nhanh chóng, đặc biệt là về vấn đề tấn công tầm trung.

Tên lửa hành trình Storm Shadow. Nguồn: Defense News.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Anh chỉ còn một bước nữa là chính thức trở thành một bên tham chiến ở Ukraine.

Từ giữa năm 2023, quân đội Ukraine đã nhận tên lửa Storm Shadow với số lượng không xác định của Anh. Hiện tại, quân đội Ukraine sử dụng máy bay tiêm kích-bom Su-24 đã được cải tiến để phóng loại tên lửa này.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1m, sải cánh khoảng 3m với trọng lượng khoảng 1.300kg, mang đầu nổ đa chức năng 450kg có thể tấn công các cơ sở hạ tầng kiên cố và các mục tiêu di động hoặc cố định của đối phương. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa 1.000km/giờ. Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250-560km.

Tên lửa hoạt động ở độ cao - thấp dựa vào định vị vệ tinh và bản đồ số hóa. Ở giai đoạn tiếp cận, tên lửa leo cao lấy thế năng rồi bổ nhào tấn công mục tiêu. Quỹ đạo bay đặc biệt này khiến việc phát hiện và đánh chặn tên lửa là khá khó khăn.