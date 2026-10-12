Nga kêu gọi Elon Musk đào đường hầm gần 113 km nối Mỹ, hé lộ mức chi phí bất ngờ

Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho rằng đã đến lúc tỷ phú Elon Musk tham gia dự án xây dựng đường hầm dưới biển dài gần 113 km kết nối Nga với Mỹ.

Ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X ngày 11/10 đồng thời gắn thẻ tỷ phú Elon Musk: “Đã đến lúc Boring Company bắt tay thực hiện dự án đường hầm Tổng thống Putin - Trump, kết nối Nga và Mỹ, nối liền hai châu lục Á - Âu với châu Mỹ”.

The Boring Company là công ty xây dựng cơ sở hạ tầng và đường hầm của Mỹ, do tỷ phú Elon Musk thành lập vào năm 2017.

Kênh RT (Nga) cho biết ông Kirill Dmitriev lần đầu đưa ra đề xuất này vào tháng 10/2025. Theo ông, đường hầm không chỉ là công trình kết nối hai quốc gia mà còn tượng trưng cho sự đoàn kết, mở ra cơ hội thăm dò tài nguyên, tạo thêm việc làm và thúc đẩy kinh tế Nga cũng như Mỹ.

Đường hầm sẽ chạy dưới eo biển Bering, nơi phân tách vùng Chukotka của Nga với bang Alaska Mỹ. Tại điểm hẹp nhất, eo biển này rộng khoảng 82 km.

Ý tưởng về đường hầm nối Nga - Mỹ này gợi nhớ đến đề xuất từ thời Chiến tranh Lạnh về việc xây dựng "cầu Khrushchev-Kennedy" nối liền hai quốc gia.

Trong tháng 10, nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna đã công bố các tài liệu mật của Liên Xô về vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Tập tài liệu dài 350 trang này bao gồm cả thông tin về dự án "cầu Khrushchev-Kennedy" từng được đề xuất trước đó.

Ông Dmitriev lần đầu đề xuất ý tưởng về đường hầm này 2 tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump tại Alaska vào tháng 8/2025, nơi hai bên thảo luận về nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Moskva và Washington kể từ khi xung đột leo thang.

Bên cạnh đó, ông Dmitriev ước tính rằng dự án có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ truyền thống. Nhưng ông nhận định các phương pháp của Boring Company có thể cắt giảm chi phí tới 90% xuống còn dưới 8 tỷ USD vào tạo điều kiện hoàn thành việc xây dựng trong vòng 8 năm. Ông bổ sung rằng RDIF sẵn sàng tham gia.