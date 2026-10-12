EU thông qua gần 1.600 mục trừng phạt mới nhằm vào Nga

Trụ sở của Ủy ban châu Âu ở Brussels (Bỉ). Ảnh: Ủy ban Châu Âu.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas nhấn mạnh, đây là đợt mở rộng danh sách trừng phạt lớn nhất trong một lần kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Bà đồng thời cho rằng, động thái này thể hiện sự thống nhất của châu Âu trong chính sách đối với Mátxcơva.

Theo bà Kallas, việc thông qua gói biện pháp mới sẽ khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn, mất nhiều thời gian và phải chịu chi phí cao hơn để sản xuất các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, đại sứ các nước thành viên EU đã đạt thỏa thuận về danh sách trừng phạt mới, sau quá trình thảo luận và rà soát, tập trung vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến năng lực sản xuất quốc phòng của Nga. Việc nhắm vào chuỗi cung ứng tên lửa đạn đạo cho thấy, EU muốn gây sức ép không chỉ đối với các chủ thể trực tiếp sản xuất vũ khí mà còn với những mắt xích tham gia vào quá trình nghiên cứu, chế tạo và cung cấp linh kiện.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của khối bao gồm đóng băng tài sản, hạn chế đi lại đối với những cá nhân thuộc diện áp dụng và các hạn chế giao dịch, xuất khẩu đối với một số tổ chức, hàng hóa và công nghệ.

Hiện, Nga chưa có phản ứng về quyết định áp đặt danh mục trừng phạt mới của EU. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, chính sách đối đầu với Nga của EU sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế tại các nước thành viên. Bà cũng chỉ trích việc EU tăng cường chuẩn bị quân sự, hỗ trợ Ukraine và áp dụng các biện pháp nhằm vào công dân, pháp nhân Nga.

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