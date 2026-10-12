Ấn Độ: New Dehli đóng cửa ga metro, phong tỏa đường phố trước biểu tình về danh sách cử tri

Các trạm kiểm soát tại biên giới Delhi và các tuyến đường bị phong tỏa bên trong, mạng internet di động bị cắt và các ga tàu điện ngầm bị đóng cửa. Trung tâm Delhi trông giống như một pháo đài bất khả xâm phạm. Ảnh: The Times of India

Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đóng cửa 6 ga metro, hạn chế giao thông trên hơn 20 tuyến đường trước cuộc tuần hành của phe đối lập nhằm phản đối chiến dịch rà soát danh sách cử tri gây tranh cãi.

New Delhi ngày 12/10 triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt khi các đảng đối lập lên kế hoạch tuần hành tới Tòa án Tối cao.

Theo truyền thông Mỹ, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hàng nghìn người biểu tình tại thủ đô New Dehli trong hai ngày cuối tuần. Những người ủng hộ phong trào tìm cách tuần hành nhưng bị hàng nghìn nhân viên an ninh ngăn chặn, trong khi nhiều khu vực trung tâm thành phố bị phong tỏa.

Các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày trong tháng này, phản đối chiến dịch rà soát danh sách cử tri mà phe đối lập cho rằng có lợi cho đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi.

Đảng Quốc đại, lực lượng đối lập lớn nhất Ấn Độ, thông báo kế hoạch tuần hành tới Tòa án Tối cao để nộp kiến nghị lên Chánh án, yêu cầu chấm dứt tình trạng mà họ gọi là “đánh cắp phiếu bầu”, đồng thời yêu cầu ông Kumar từ chức.

“Thanh niên, tất cả các đảng đối lập, các nhóm xã hội dân sự và những người tin tưởng vào nền dân chủ, bảo vệ Hiến pháp Ấn Độ sẽ cùng chúng tôi xuống đường”, lãnh đạo đảng Quốc đại Rahul Gandhi viết trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin của đảng Quốc đại, Chánh án Surya Kant đã từ chối đề nghị gặp mặt của ông Gandhi và phái đoàn, cho rằng họ nên sử dụng các thủ tục pháp lý để giải quyết vấn đề đang được tòa xem xét.

Tranh cãi bắt nguồn từ chiến dịch rà soát danh sách cử tri được triển khai từ năm ngoái, khiến hơn 130 triệu tên bị xóa, con số lớn hơn dân số Nhật Bản.

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, trong số này có khoảng 28 triệu người đã qua đời, 63 triệu người chuyển nơi cư trú và 30 triệu trường hợp không thể xác minh tung tích.

Các đảng đối lập cáo buộc chiến dịch ảnh hưởng không cân xứng đến cử tri Hồi giáo và những nhóm thiểu số khác, vốn ít có khả năng ủng hộ BJP theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Hindu. Họ cảnh báo việc xóa tên trên diện rộng có thể khiến nhiều người mất quyền tham gia bầu cử.

Ủy ban Bầu cử phủ nhận thiên vị, khẳng định những cử tri bị xóa tên nhầm có thể đăng ký lại. BJP cũng bác bỏ cáo buộc, cho rằng các đối thủ đang làm suy yếu nền dân chủ khi đặt nghi vấn đối với quy trình bầu cử hợp pháp.

Làn sóng phản đối gia tăng sau khi báo Indian Express tháng trước đưa tin hai cấp phó của ông Kumar đã nêu quan ngại trong nội bộ về việc rà soát danh sách cử tri, thủ tục đăng ký và các hệ thống kỹ thuật số được sử dụng trong quá trình này.

Trong diễn biến riêng, các đảng cho biết các lãnh đạo sẽ gặp cảnh sát Delhi để yêu cầu ấn định thời điểm tổ chức biểu tình ôn hòa. Phong trào cảnh báo sẽ kêu gọi xuống đường trở lại nếu không nhận được câu trả lời trong vòng 24 giờ.

HIện nay, trong khi phe đối lập yêu cầu điều tra và quy trách nhiệm cho lãnh đạo cơ quan bầu cử, chính quyền vẫn bảo vệ chiến dịch rà soát, cho rằng việc loại bỏ các trường hợp không còn đủ điều kiện là cần thiết để bảo đảm độ chính xác của danh sách cử tri.