Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), cơ quan chức năng đang phân tích loại vật thể, quãng đường bay và các thông số liên quan để xác định đặc điểm của vụ phóng. Hiện chưa có thông tin chi tiết về chủng loại, tầm bắn cũng như địa điểm vật thể rơi.

Nếu được xác nhận là tên lửa đạn đạo, đây sẽ là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 3/10. Trong vụ việc trước đó, tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, bay hơn 700 km theo thông tin từ quân đội Hàn Quốc. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó đưa tin nước này đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời tuyên bố tên lửa đạt tầm bay 1.000 km.

Vụ phóng mới diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung giám sát cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với phương tiện lướt siêu vượt âm do nước này tự phát triển. Chính phủ Hàn Quốc công bố thông tin về cuộc thử nghiệm hôm 8/10, trong bối cảnh căng thẳng an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc thử nghiệm được tiến hành sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự liên Triều, mà Seoul đánh giá nhiều khả năng có liên quan đến binh sĩ Triều Tiên.

Các diễn biến liên tiếp cho thấy hoạt động thử nghiệm vũ khí của hai miền Triều Tiên vẫn tiếp diễn, trong khi giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục theo dõi những động thái quân sự từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các thông số cụ thể của vụ phóng ngày 12/10 vẫn cần được cơ quan chức năng xác minh.