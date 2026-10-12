EU thông qua gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga, gần 1.600 mục tiêu bị gọi tên

EU thông qua gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga. (Nguồn: AKIpress)

Theo hãng tin Euronews, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Kaja Kallas cho biết, hơn một nửa số đối tượng bị đưa vào danh sách có liên quan chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo. Các mục tiêu bao gồm cá nhân và doanh nghiệp liên quan hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm tên lửa, sản xuất nhiên liệu rắn và cung cấp động cơ tên lửa cho hệ thống Iskander của Nga.

Trước đó, một số nguồn tin tại Brussels cho biết, các đại sứ EU đã nhất trí về danh sách gồm 1.646 đối tượng, trong đó có 743 cá nhân và 826 thực thể liên quan tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga. Ngoài ra, 77 cá nhân bị đưa vào danh sách do tham gia tranh cử tại các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản thuộc phạm vi tài phán của EU, cấm đi lại hoặc quá cảnh đối với các cá nhân bị chỉ định, đồng thời cấm cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp tiền và nguồn lực kinh tế cho những đối tượng này. Các ngân hàng, doanh nghiệp xuất khẩu và nhà cung cấp dịch vụ trong EU phải rà soát đối tác để tránh giao dịch vi phạm quy định.

Việc tập trung vào chuỗi cung ứng tên lửa phản ánh nỗ lực của EU nhằm hạn chế khả năng duy trì sản xuất vũ khí của Nga. Khác với các biện pháp gây sức ép kinh tế trên diện rộng, việc nhắm vào cơ sở thử nghiệm, nghiên cứu và các nhà cung cấp linh kiện chuyên dụng có thể gây trở ngại cho nhiều khâu trong quá trình phát triển và chế tạo vũ khí.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của gói trừng phạt vẫn phụ thuộc vào khả năng thực thi. Nga trước đây đã tìm cách duy trì nguồn cung linh kiện và công nghệ thông qua các bên trung gian, cũng như những tuyến thương mại qua nước thứ ba. Việc ngăn chặn các hoạt động né tránh trừng phạt vì thế tiếp tục là thách thức đối với EU và các đối tác phương Tây.

Đây là một trong những đợt mở rộng danh sách trừng phạt Nga lớn nhất của EU kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022. Những năm gần đây, EU ngày càng chú trọng các cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới cung ứng công nghệ có liên quan đến năng lực sản xuất quốc phòng của Nga.

Các biện pháp trừng phạt của EU được thông qua theo cơ chế cần sự nhất trí của cả 27 nước thành viên. Cách tiếp cận này có thể khiến tiến trình thống nhất biện pháp mới kéo dài hơn, nhưng cho phép khối áp dụng các gói trừng phạt với phạm vi rộng khi đạt được đồng thuận.

Hiện chưa có số liệu thống nhất về tổng số cá nhân và thực thể chịu các biện pháp trừng phạt của EU liên quan đến Nga sau đợt mới nhất. Một số nguồn tin đưa ra con số khoảng 4.500, trong khi những nguồn khác ước tính gần 4.650.

Nga hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với gói trừng phạt mới này. Moscow trước đây nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây và tìm cách điều chỉnh các tuyến thương mại để giảm tác động.