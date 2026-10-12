Lãnh tụ Tehran nói các cuộc tấn công của Mỹ không làm suy yếu an ninh Iran

Đài Fox News ngày 11/10 đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei mới đây đã lên tiếng chỉ trích các chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

"Trong những nỗ lực tuyệt vọng, Mỹ và nhà nước Do Thái đã nhắm vào các trụ cột của trật tự xã hội và an ninh Iran bằng những cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Tuy vậy, hành vi của đối phương không khiến các sĩ quan dũng cảm của lực lượng hành pháp Iran nao núng dù chỉ một chút. Việc đối phương liên tục tập trung tấn công lực lượng an ninh ở nhiều cấp khác nhau, từ cấp chỉ huy cao nhất đến những người trực tiếp ở tuyến đầu, chỉ càng làm nổi bật hơn bao giờ hết tầm quan trọng hàng đầu của các cơ quan này", ông Khamenei cho biết.

Áp phích về Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ở Tehran. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố của mình, ông Khamenei đặc biệt đề cao vai trò của Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran (FARAJA), đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực cho lực lượng này thông qua việc bổ sung nhân sự, trang thiết bị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh Lục quân Mỹ vừa công bố một hướng dẫn mới nhằm giúp binh lính nhận biết các thành viên của lực lượng an ninh Iran. Ở thời điểm hiện tại, bộ máy an ninh của Tehran gồm 3 bộ phận chính là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội chính quy Artesh và FARAJA.

Cùng ngày 11/10, IRGC đã đưa ra cảnh báo với mọi tàu thuyền có ý định tắt hệ thống định vị để di chuyển qua eo biển Hormuz. "Tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz tắt hệ thống định vị và nhận dạng sẽ bị coi là mục tiêu thù địch và sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc", IRGC nhấn mạnh.

Trong vòng 24 giờ qua, đã có 3 tàu chở dầu vi phạm quy định của hải quân Iran về lưu thông qua eo biển Hormuz. Cả 3 tàu này sau đó đều trúng thủy lôi và bốc cháy.