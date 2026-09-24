Trà hay sữa tốt cho xương hơn?

Để xương chắc khỏe, cơ thể cần một số yếu tố: Canxi xây dựng cấu trúc xương, vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi, protein hỗ trợ mô xương, hoạt động thể chất duy trì mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương.

Trà góp phần bảo vệ xương

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đăng trên Science Direct, polyphenol và một số chất chống oxy hóa trong trà có tác dụng chống viêm, bảo vệ các tế bào trong cơ thể, bao gồm tế bào xương.

Trong quá trình hoạt động, tế bào tạo ra các gốc tự do. Khi những chất này tích tụ quá nhiều có thể gây stress oxy hóa, làm tổn thương tế bào xương và khiến xương suy yếu theo thời gian. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, từ đó bảo vệ các tế bào hình thành xương mới và làm chậm hoạt động của các tế bào phân hủy xương.

Người hay uống trà có nguy cơ loãng xương thấp hơn. Ảnh: Ban Mai

Một số nghiên cứu cho thấy người thường xuyên uống trà có mật độ khoáng chất trong xương cao hơn. Họ có nguy cơ loãng xương và gãy xương thấp hơn, đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ sau mãn kinh.

Tuy nhiên, trà không cung cấp canxi hoặc vitamin D - những dưỡng chất cần thiết để xây dựng xương. Vì vậy, lợi ích của trà chủ yếu nằm ở khả năng hỗ trợ bảo vệ độ chắc khỏe của xương theo thời gian.

Sữa cung cấp dưỡng chất xây dựng xương

Khác với trà, sữa chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với xương, gồm canxi, protein, phốt pho và vitamin D nếu là sữa được tăng cường vitamin D.

Một phân tích tổng hợp cho thấy người trưởng thành bổ sung sữa vào chế độ ăn có mức tăng nhẹ mật độ xương, đặc biệt ở vùng hông và phần dưới cột sống - những khu vực thường yếu đi theo tuổi tác.

Sữa cung cấp canxi - thành phần thiết yếu với xương. Ảnh: AI

Sữa cũng cải thiện một số chỉ dấu trong cơ thể phản ánh tốc độ hình thành và phân hủy xương.

Tuy nhiên, việc uống sữa không làm tăng mật độ xương trên toàn bộ cơ thể. Do đó, sữa nên được xem là một phần của chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, thay vì giải pháp duy nhất để phòng ngừa gãy xương.

Trà và sữa đều có vị trí trong chế độ ăn

Xương luôn trải qua quá trình hình thành và phân hủy. Khi cơ thể phân hủy xương nhanh hơn khả năng tái tạo, xương có thể suy yếu, dẫn đến tình trạng mật độ xương thấp hoặc loãng xương.

Vì vậy, chúng ta không thể chỉ dựa vào một loại đồ uống để duy trì xương chắc khỏe. Bên cạnh trà hoặc sữa, bạn cần bảo đảm chế độ ăn có đủ canxi và vitamin D, đồng thời thực hiện các hoạt động như đi bộ, chạy và tập sức mạnh.

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia và duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng là những thói quen quan trọng đối với sức khỏe xương.