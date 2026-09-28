Bị áp xe vùng mông, ngực sau tiêm chất làm đầy tại spa

Cụ thể, trong 2 tháng gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận 5 người bệnh bị áp xe vùng mông, ngực sau tiêm chất làm đầy.

Các trường hợp đều từng thực hiện thủ thuật tại spa, nhưng không xác định rõ loại chất đã tiêm cũng như nguồn gốc sản phẩm. Khi đến viện, người bệnh có biểu hiện sưng đau, viêm và hình thành ổ áp xe tại vùng từng can thiệp.

Khoảng thời gian 5 đến 10 năm từ khi tiêm đến lúc xuất hiện biến chứng khiến người bệnh khó liên hệ tình trạng hiện tại với thủ thuật thẩm mỹ trước đó. Việc không có thông tin về vật liệu được đưa vào cơ thể cũng gây khó khăn cho bác sĩ trong đánh giá tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị.

Bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng muộn sau tiêm chất làm đầy. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể xuất hiện sớm hoặc muộn, một số trường hợp liên quan đến phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng quanh vật liệu.

Khi đã hình thành ổ áp xe, người bệnh có thể cần được dẫn lưu và lấy bệnh phẩm để xét nghiệm vi sinh, đồng thời sử dụng kháng sinh theo chỉ định. Với tổn thương phức tạp, phẫu thuật có thể được chỉ định để loại bỏ tổ chức viêm, hoại tử hoặc vật liệu liên quan.

Nếu tình trạng viêm nhiễm lan rộng, da và mô mềm xung quanh có thể bị tổn thương, làm quá trình điều trị kéo dài và phức tạp hơn.

Chất làm đầy và tổ chức, mô bị viêm hoại tử được lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC

ThS.BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết người từng tiêm chất làm đầy cần lưu ý nguy cơ biến chứng ngay cả khi thủ thuật đã thực hiện nhiều năm.

Khi xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau, khối bất thường, chảy dịch hoặc mủ tại vị trí từng tiêm, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.

Theo bác sĩ, khi đi khám, người bệnh cần thông tin đầy đủ về tiền sử thẩm mỹ, thời điểm và vị trí tiêm, loại sản phẩm nếu còn lưu giữ thông tin. Đây là những dữ liệu có thể hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tiêm chất làm đầy tại cơ sở được phép, do người có chuyên môn thực hiện.

Đồng thời, tìm hiểu rõ nguồn gốc sản phẩm và lưu giữ thông tin sau thủ thuật. Khi có dấu hiệu bất thường, không nên tự chích, nặn hoặc xử lý tổn thương tại nhà.