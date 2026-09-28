Dấu hiệu cảnh báo biến cố tim mạch có thể xuất hiện trước nhiều năm

Các nhà nghiên cứu theo dõi hơn 12.000 người từ 65 tuổi trở lên, sử dụng dữ liệu thu thập trong 14 năm từ thử nghiệm ASPREE. Kết quả công bố cho thấy những người sau đó gặp biến cố tim mạch có xu hướng giảm dần khả năng thực hiện các việc thường ngày như đi bộ, leo cầu thang và xách đồ. Mức suy giảm tăng nhanh trong 5 năm trước khi biến cố xảy ra.

Đối với suy tim và tử vong do bệnh mạch vành, sự khác biệt về chức năng thể chất xuất hiện ít nhất 10 năm trước biến cố; với nhồi máu cơ tim và đột quỵ, dấu hiệu này xuất hiện muộn hơn. Hằng năm, các nhà nghiên cứu đánh giá 4 chỉ số về khả năng hoạt động, bao gồm mức độ suy yếu, năng lực thể chất và tinh thần nói chung, cũng như ảnh hưởng của sức khỏe thể chất đối với sinh hoạt hằng ngày.

Theo nhóm nghiên cứu, một bảng câu hỏi đơn giản, chỉ mất vài phút để hoàn thành, có thể giúp theo dõi sự thay đổi về chức năng thể chất ở người cao tuổi theo thời gian. Công cụ này có thể bổ sung cho các phương pháp đánh giá nguy cơ tim mạch hiện có và hỗ trợ can thiệp sớm.