Cách giúp mẹ bầu ngủ ngon trong 3 tháng cuối thai kỳ

Ba tháng cuối thai kỳ là thời điểm bà bầu dễ bị mất ngủ hơn. Ảnh: Shutterstock.

Bước vào 3 tháng cuối, cơ thể thay đổi nhanh chóng khiến nhiều phụ nữ mang thai khó tìm được tư thế nằm thoải mái và dễ thức giấc giữa đêm. Tình trạng này khá phổ biến nhưng mẹ bầu vẫn có thể áp dụng một số cách đơn giản để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nguyên nhân khiến mẹ bầu khó ngủ trong 3 tháng cuối

Theo Hindustan Times, bác sĩ Sushruta Mokadam, chuyên gia sản phụ khoa tại Motherhood Hospitals, Kharadi, Pune (Ấn Độ), cho biết bụng ngày càng lớn khiến việc tìm tư thế ngủ thoải mái trở nên khó khăn. Trọng lượng của thai nhi cũng có thể làm tăng cảm giác căng tức, đau lưng hoặc khó chịu ở vùng hông khi nằm lâu.

Thường xuyên buồn tiểu là nguyên nhân phổ biến khác. Khi thai nhi lớn, tử cung tạo thêm áp lực lên bàng quang, khiến mẹ bầu phải thức dậy nhiều lần trong đêm.

Ợ nóng và khó tiêu cũng có thể tăng lên vào cuối thai kỳ. Thay đổi hormone cùng áp lực của tử cung lên dạ dày khiến axit dễ trào ngược, đặc biệt khi mẹ nằm ngay sau khi ăn.

Bên cạnh đó, đau lưng, chuột rút hoặc hội chứng chân không yên có thể khiến mẹ bầu khó đi vào giấc ngủ. Thai nhi cũng có những thời điểm hoạt động mạnh, làm mẹ dễ tỉnh giấc.

Không ít phụ nữ còn khó ngủ do lo lắng trước ngày sinh. Những suy nghĩ về cuộc chuyển dạ, sức khỏe của em bé hoặc việc chuẩn bị làm mẹ có thể khiến cơ thể khó thư giãn vào ban đêm.

Mẹ bầu làm gì để ngủ ngon hơn?

Phụ nữ mang thai có thể sử dụng gối để nâng đỡ bụng, lưng và hai đầu gối, giúp cơ thể thoải mái hơn khi nằm nghiêng. Khi thức giấc và nhận thấy mình đang nằm ngửa, mẹ bầu chỉ cần nhẹ nhàng chuyển sang tư thế nằm nghiêng, không cần quá lo lắng.

Nên hạn chế ăn quá nhiều hoặc ăn sát giờ ngủ, nhất là nếu thường xuyên bị ợ nóng. Mẹ bầu cũng nên hạn chế trà, cà phê và các đồ uống chứa caffeine vào cuối ngày vì chúng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy tương đối cố định giúp cơ thể hình thành nhịp sinh hoạt đều đặn. Trước khi ngủ, phụ nữ mang thai có thể thực hiện những hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, hít thở sâu, kéo giãn cơ hoặc tắm nước ấm để thư giãn.

Nếu tình trạng khó ngủ kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt ban ngày, mẹ bầu nên trao đổi với bác sĩ sản khoa. Đặc biệt, ngáy to, có những khoảng ngừng thở khi ngủ, hội chứng chân không yên nghiêm trọng hoặc lo âu kéo dài cần được đánh giá để tìm nguyên nhân và hướng xử trí phù hợp.

Giấc ngủ có thể trở nên khó khăn hơn khi thai kỳ bước vào những tuần cuối, nhưng mẹ bầu không nhất thiết phải chịu đựng tình trạng này. Điều chỉnh tư thế ngủ, thói quen ăn uống và lịch sinh hoạt có thể giúp mẹ bầu nghỉ ngơi tốt hơn trong giai đoạn cuối thai kỳ.