Tuyển Hàn Quốc thảm bại

Son cùng tuyển Hàn Quốc có trận đấu thất vọng.

Sau kết quả thất vọng ở World Cup 2026 khi bị loại ngay từ vòng bảng, Son Heung-min và đồng đội tiếp tục thể hiện phong độ thất thường. Hôm 24/9, họ thắng Ecuador 3-0 nhưng ngay lập tức bị Uruguay kéo trở lại mặt đất.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng nhưng Uruguay nhanh chóng cho thấy sự sắc bén trong những tình huống tổ chức tấn công. Phút 13, De Arrascaeta tung đường chuyền thuận lợi để Darwin Nunez thoát xuống dứt điểm chính xác, đưa Uruguay vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua buộc Hàn Quốc phải đẩy cao đội hình. Đại diện châu Á kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Uruguay. Ngược lại, Uruguay kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và tiếp tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Hàn Quốc.

Phút 27, đội khách một lần nữa khiến Hàn Quốc trả giá đắt. Maximiliano Araujo thực hiện pha kiến tạo để De Arrascaeta dứt điểm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Càng về cuối hiệp, Hàn Quốc càng gặp bế tắc dù cầm bóng nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, Uruguay tiếp tục tận dụng triệt để cơ hội. Phút 43, Guillermo Varela ghi bàn giúp đội khách tạo khoảng cách 3-0 trước giờ nghỉ.

Hàn Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hoàn toàn lép vế về sự hiệu quả, trong khi Uruguay cho thấy sự lạnh lùng đáng nể trước khung thành. Sau 45 phút, đội bóng Nam Mỹ nắm lợi thế quá lớn trước khi bước vào hiệp hai.

Đầu hiệp 2, Hàn Quốc nỗ lực dồn lên ép sân để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ tiếp tục thi đấu bế tắc và phải nhận bàn thua thứ 4. Phút 63, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Nunez thoải mái băng cắt đánh đầu trong tư thế không ai theo kèm để hoàn tất cú đúp trong trận.

Phải tới phút 81, Hàn Quốc mới có được bàn thắng do công của Lee Kang-in, nhưng chừng đó là không đủ để đại diện châu Á tránh khỏi trận thua nặng nề trước Uruguay.

Ngày 2/10, Hàn Quốc sẽ đối đầu Venezuela, đội vừa thua Nhật Bản 1-2.